طريقة عمل السمبوسك في المنزل بأسهل الطرق والخطوات وأقل التكاليف

تعد عجينة السمبوسك من أشهر أنواع المعجنات المنتشرة في المحلات التجارية والمولات الضخمة فهي منتشرة بين دول العالم فلكل دولة إضافة وطريقة خاصة بها للتحضير فهي تتميز بسرعة التحضير حيث أنها لا تتعدى العشر دقائق في تقديمها كما يمكننا أن نضيف بعض النكهات إليها حسب الرغبة التي نريدها فيمكن عملها بالجبن أو الفراخ أو اللحم المفروم ويمكن عملها حلو أيضاً عن طريق حشوها بمكسرات فتتجه ربات المنزل إلي عملها وذلك يرجع لسرعة طهيها وتوافر مكوناتها ولأن سعرها غالي في المحلات التجارية والمولات الضحمة ولأن المنزل يتميز بالنظافة أكثر من الخارج فنحن لا نعرف كيف تم صنعها بالخارج وهل الذي صنعها نظيف في عملة أم لا. مقادير عمل عجينة السمبوسك في المنزل كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوب من الماء.

ربع كوب زيت ذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة تحضير عجينة السمبوسك في المنزل نأتي بطبق كبير الحجم ويتم وضع الدقيق فيه.

نضع الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً.

نقوم بإضافة الماء والزيت بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ولينه.

نقوم بتغطية العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

نقوم بتغطية العجينة بورق من النايلون ونقوم بتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

يتم استخدام العجينة من خلال حشوها. مكونات عمل السمبوسك بالجبنة في المنزل كمية من السمبوسك.

جبن شيدر مبشور.

فلفل أخضر.

فلفل أحمر.

نصف كوب من الزيتون المخلين.

2 كوب من الزيت.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود. طريقة تحضير السمبوسك بالجبنة في المنزل بأبسط الخطوات نأتي بطبق كبير الحجم ونضع فيه الجبن المبشور والزيتون المخلي والفلفل الأحمر والأخضر وتقلب المكونات جيداً.

نقوم بإحضار عجينة السمبوسك ويتم وضع القليل من الحشو على طرفها ويتم لفها على هيئة مثلث.

تغلق من الأطراف باستخدام البيض المخفوق.

نقوم بإحضار مقلاة على النار متوسطة وبها الزيت الغزير ونبدأ في تنزيلها في الزيت الساخن حتى نحصل على اللون الذهبي. الوسوم

تعد عجينة السمبوسك من أشهر أنواع المعجنات المنتشرة في المحلات التجارية والمولات الضخمة فهي منتشرة بين دول العالم فلكل دولة إضافة وطريقة خاصة بها للتحضير فهي تتميز بسرعة التحضير حيث أنها لا تتعدى العشر دقائق في تقديمها كما يمكننا أن نضيف بعض النكهات إليها حسب الرغبة التي نريدها فيمكن عملها بالجبن أو الفراخ أو اللحم المفروم ويمكن عملها حلو أيضاً عن طريق حشوها بمكسرات فتتجه ربات المنزل إلي عملها وذلك يرجع لسرعة طهيها وتوافر مكوناتها ولأن سعرها غالي في المحلات التجارية والمولات الضحمة ولأن المنزل يتميز بالنظافة أكثر من الخارج فنحن لا نعرف كيف تم صنعها بالخارج وهل الذي صنعها نظيف في عملة أم لا. مقادير عمل عجينة السمبوسك في المنزل كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوب من الماء.

ربع كوب زيت ذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة تحضير عجينة السمبوسك في المنزل نأتي بطبق كبير الحجم ويتم وضع الدقيق فيه.

نضع الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً.

نقوم بإضافة الماء والزيت بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ولينه.

نقوم بتغطية العجينة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

نقوم بتغطية العجينة بورق من النايلون ونقوم بتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

يتم استخدام العجينة من خلال حشوها. مكونات عمل السمبوسك بالجبنة في المنزل كمية من السمبوسك.

جبن شيدر مبشور.

فلفل أخضر.

فلفل أحمر.

نصف كوب من الزيتون المخلين.

2 كوب من الزيت.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود. طريقة تحضير السمبوسك بالجبنة في المنزل بأبسط الخطوات نأتي بطبق كبير الحجم ونضع فيه الجبن المبشور والزيتون المخلي والفلفل الأحمر والأخضر وتقلب المكونات جيداً.

نقوم بإحضار عجينة السمبوسك ويتم وضع القليل من الحشو على طرفها ويتم لفها على هيئة مثلث.

تغلق من الأطراف باستخدام البيض المخفوق.

نقوم بإحضار مقلاة على النار متوسطة وبها الزيت الغزير ونبدأ في تنزيلها في الزيت الساخن حتى نحصل على اللون الذهبي.

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