حضري الفطير المشلتت الفلاحي الهش بمذاق رائع في البيت

الفطير المشلتت الفلاحي يعد من أكثر الأكلات المشهورة في محافظات مصر وخاصة في المناطق الريفية ويعتبر الفطير المشلتت من الأكلات القديمة منذ أقدم العصور وحيث يتم تقديم الفطير المشلتت في الأعياد والمناسبات وكما أن شراءه من الخارج في المحلات والمطاعم يعتبر مكلف جدا وغالي الثمن وسوف نتعرف على طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بكل سهولة في المنزل ولا حاجة لشراء الفطير من الخارج من خلال هذا المقال. طريق عمل الفطير المشلتت الفلاحي طريق عمل الفطير المشلتت الفلاحي المكونات: كوب من الماء.

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

أثنين ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كمية من السمن البلدي أو النباتي.

كمية من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. طريقة التحضير: في البداية قومي بإحضار إناء أو في إناء العجانة الكهربائية ثم ضيفى الدقيق والملح والسكر وقلبيهم جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك يتم وضع الماء وعصير الليمون بالتدريج علي مزيج الدقيق ثم قومي بالعجن بإستخدام العجانة الكهربائية أو اليد ثم نستمر في العجن حتى تصبح لدينا عجينة ناعمة وطرية. ثم بعد ذلك قومي بتقطيع العجين إلى عشر كرات متساوية في الحجم ثم بعد ذلك يتم تغطية كرات العجين وترك العجين جانباً لكي يرتاح العجين لمدة ثلاثين دقيقة وفي الخطوة الثانية يتم خلط السمن المذاب مع الزيت ثم وضع الكمية منها على كرات العجين وفرد العجينة حتى تصبح شفافة ورقيقة تماماً. ثم بعد ذلك يتم تطبيق أطراف العجينة على بعضها البعض وتركها جانباً ثم قومي بتكرار نفس الخطوة السابقة ووضع قطعة العجين في منتصف قطعة العجين الجديدة وطوي أطراف العجين على القطعة الموجودة في المنتصف وكرري نفس الخطوات حتى الانتهاء من جميع قطع العجين وبعدها يتم فرد الفطيرة في صينية مناسبة للفرن ويجب إضافة السمن للعجينة كلما احتاجت ولذلك لسهولة فرد الفطير ثم نترك الفطير المشلتت على جانباً حتى يرتاح تماماً ثم قومي بدهن الصينية العجينة بالسمن وفرد الفطيرة في الصينية. ثم قومي بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ثلث ساعة تقريباً حتى تمام النضج ويصبح لونه ذهبيا. وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الفطير المشلتت من الفرن وبعد ذلك يصبح جاهزا للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

الفطير المشلتت الفلاحي يعد من أكثر الأكلات المشهورة في محافظات مصر وخاصة في المناطق الريفية ويعتبر الفطير المشلتت من الأكلات القديمة منذ أقدم العصور وحيث يتم تقديم الفطير المشلتت في الأعياد والمناسبات وكما أن شراءه من الخارج في المحلات والمطاعم يعتبر مكلف جدا وغالي الثمن وسوف نتعرف على طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بكل سهولة في المنزل ولا حاجة لشراء الفطير من الخارج من خلال هذا المقال. طريق عمل الفطير المشلتت الفلاحي طريق عمل الفطير المشلتت الفلاحي المكونات: كوب من الماء.

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

أثنين ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كمية من السمن البلدي أو النباتي.

كمية من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. طريقة التحضير: في البداية قومي بإحضار إناء أو في إناء العجانة الكهربائية ثم ضيفى الدقيق والملح والسكر وقلبيهم جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك يتم وضع الماء وعصير الليمون بالتدريج علي مزيج الدقيق ثم قومي بالعجن بإستخدام العجانة الكهربائية أو اليد ثم نستمر في العجن حتى تصبح لدينا عجينة ناعمة وطرية. ثم بعد ذلك قومي بتقطيع العجين إلى عشر كرات متساوية في الحجم ثم بعد ذلك يتم تغطية كرات العجين وترك العجين جانباً لكي يرتاح العجين لمدة ثلاثين دقيقة وفي الخطوة الثانية يتم خلط السمن المذاب مع الزيت ثم وضع الكمية منها على كرات العجين وفرد العجينة حتى تصبح شفافة ورقيقة تماماً. ثم بعد ذلك يتم تطبيق أطراف العجينة على بعضها البعض وتركها جانباً ثم قومي بتكرار نفس الخطوة السابقة ووضع قطعة العجين في منتصف قطعة العجين الجديدة وطوي أطراف العجين على القطعة الموجودة في المنتصف وكرري نفس الخطوات حتى الانتهاء من جميع قطع العجين وبعدها يتم فرد الفطيرة في صينية مناسبة للفرن ويجب إضافة السمن للعجينة كلما احتاجت ولذلك لسهولة فرد الفطير ثم نترك الفطير المشلتت على جانباً حتى يرتاح تماماً ثم قومي بدهن الصينية العجينة بالسمن وفرد الفطيرة في الصينية. ثم قومي بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ثلث ساعة تقريباً حتى تمام النضج ويصبح لونه ذهبيا. وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الفطير المشلتت من الفرن وبعد ذلك يصبح جاهزا للتقديم. طريقة التحضير:

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