بملعقة نشا حضري روج الشفايف الثابث في البيت بمكونات طبيعية 100%

الروج الطبيعي من الممكن أن نقوم بالتحضير والإعداد السريع له عبر مجموعة من المكونات البسيطة وتلك المكونات تعتبر أساسية ولا غنى عن أي منها إذ أن قوام الروج المعروف كي نصل له لا بد من أن يتم استعمال مكونات معينة وتعد بسيطة ولكنها مؤثرة في نجاح الوصفة ونجاح تحضيرها في المنزل للاستفادة التامة من تلك المكونات المتميزة والتي تعمل على التحسين من لون الشفاه ووقايتها من التعرض للجفاف، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المقدار الصحيح المستخدم في التحضير لوصفة الروج المتميزة والتي تعد وصفة طبيعية منزلية صحية للتطبيق على الشفاه دون قلق.

طريقة عمل روج الشفايف الثابت في البيت

روج الشفايف الطبيعي بالإمكان استعماله دون أي قلق من أعراضه إذ لا تتواجد أي أعراض أو آثار جانبية على جلد الشفتين من جراء تطبيقه بل يعمل على التحسين من الكثير من الخصائص للجلد ومن أهم تلك الخصائص ما ينتج من ترطيب متميز لجلد الشفاه نتيجة استعمال هذا الوج الطبيعي كما أنه يتيح قوة الجلد ومقاومته لأمراض الشتاء والتي من أكثر الجفاف والتقشر والتعرض للتشققات التي تصل لحد الالتهابات والألم الشديد، ومن خلال الفقرة التالية نعرض عرضا مفصلا لأهم المعلومات الخاصة بالروج الطبيعي والطريقة التي من خلالها يتم التحضير لهذا النوع من الروج المتميز.

مكونات إعداد روج الشفايف الثابت في البيت

من أهم ما يجب أن يتوفر من مكونات ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة من أي لون غذائي متاح وباللون المفضل.

القليل من الفانيليا.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز.

القليل من بودرة الدقيق.

ماء ورد.

من الممكن أن يتم التحضير للروج من خلال الاستعانة بحمام بخار الماء لتذويب الفازلين

ومن ثم يتم عمل خليط ما بين مختلف المكونات المتاحة ومن خلال عمل خلطة طبيعية.

وتجميد المكونات بالثلاجة نحصل على القوام المطلوب والمعروف للروج العادي، وتلك الطريقة تصلح لعمل الروج.

وبمنتهى السهولة وتعتبر أقوى التركيبات لعمل مرطب وروج الشفاه.

خطوات تحضير روج الشفايف الطبيعي