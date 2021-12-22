معجزة ملعقة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات وتكثيفه بسرعة البرق شعرك هينمو بدون توقف

الفازلين من أهم المكونات الطبيعية والتي من الممكن الاعتماد عليها للتخلص تماما ونهائيا من العديد من مشكلات الشعر ومن اهم تلك المشكلات ما قد يعتري الشعر من ضعف أو بطء بمعدل نموه ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل خلطة ممتازة مع الفازلين تمنح الشعر القوة مع النعومة وتزيد من طوله وعبر الآتي أيضا توضيح لطريقة تحضير الخليط مع بيان كيفية تطبيقه على الشعر، حيث أن تطبيق تلك الوصفة التي سنتعرف عليها تباعا يعد من أهم الطرق التي تساعد على التحسين من مظهر الشعر وتطويله.

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات

من الممكن ان تعتمد كل فتاة لديها مشكلة مع نمو الشعر وطوله ان تستعمل مكون الفازلين المميز والذي يحقق الشعر العديد من المزايا الفوائد ومن أهمها أنه يعد مكون من المكونات الأساسية والتي تعمل على توفير ترطيب وحماية الشعر من الجفاف والتساقط والتقصف وبالتالي تعتبر الخلطة من أقوى الخلطات التي تحقق الشعر فرصة النمو وتكسبه طولا ونموا فائق

مكونات خلطة تطويل الشعر بالفازلين

تتوافر بعض المكونات التي لا بد من خلطات مع الفازلين لإكساب الشعر الكوب واللمعان وأهم تلك هذه المكونات ما يلي ذكره في النقاط القادمة

ملعقة من الفازلين

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من النشا

ملعقة من الدقيق

ملعقة من جل الصبار

طريقة التحضير

لا بد من الخلط الجيد بين كل المكونات مع إذابة الفازلين مع كل الصبار للحصول على تركيبة متجانسة القوام يتم خلط كل المكونات معا حتى نجد أن الخليط أصبح كريمي يسهل فرده على الشعر، من الممكن ان يتم تطبيق الخليط على الشعر الحماية من العديد من العوامل التي من الممكن ان تتلفه وبالنسبة بطريقة التطبيق فتكون باستعمال الخليط لتدليك فروة الرأس به وتدليك خصلات وأطراف الشعر ومدة تطبيق الخليط على الشعر تكون من عشر دقائق لربع ساعة ومن ثم يتم التخلص من بقايا الخليط باستعمال الماء الفاتر مع اي نوع غسول طبيعية