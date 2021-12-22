معجزة كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

كل فتاة من الممكن أن تقوم بالتحضير لوصفة الخميرة من خلال أن تقوم بمزجها بمقدار وخليط مميز يعمل على التحسين بقة من كافة خصائص الشعر الظاهرية، ومن خلال الآتي من مجمل الفقرات نقوم بالعرض للكيفية التي عن طريقها من الممكن لك أن تقومين بالتحضير السريع لكيراتين بتكلفة قليلة وغير ضار على الشعر وتعتبر تلك التركيبة من أقوى التركيبات والتي تعمل على التعزيز من النمو للشعر وحمايته من التقصف كما أن تركيبة كيراتين الخميرة تقي من الجفاف كما تحمي من الهيشان، وعبر ما يلي نقدم عرضا مفصلا عن أهم المقادير المستخدمة مع بيان الطريقة المتبعة لتحضير تلك التركيبة مع بيان أهم الطرق لتطبيق الوصفة.

مكونات إعداد كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن

مكونات خليط الخميرة تعتبر من بين أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تكون ضرورة أساسية للشعر للتغذية الكاملة مع تحقيق النعومة والتغذية من الجذور في فروة الرأس ووصولا إلى أطراف الشعر، ومن خلال الاستعانة بالآتي تتكون لدينا تركيبة متميزة من الكيراتين الطبيعي الفعال في حماية الشعر من التجعد والتخلص من مشكلات الشعر المتعددة والتي من بينها التقصف والتساقط.

ملعقة خميرة.

ملعقة فازلين.

ملعقة عسل.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت السمسم.

ملعقة من النشا.

من الممكن تحضيره بمنتهى السهولة من خلال استعمال وعاء ملائم وفي هذا الوعاء نقوم بالإسالة للفازلين على الحمام المائي.

ومن ثم يتم استخدام بقية المكونات مع خلطها خلط جيد واستعمال أداة مناسبة وتلك الأداة تساعد في تجانس كل المكونات وعمل خلطة كريمية يسهل الفرد لها على الشعر.

وبالتالي يسهل الحصول على كل مزايا الخميرة وفوائدها والتي تعمل على تحقيق النعومة الكاملة للشعر مع وقايته من الجفاف وتخليص الشعر تماما من التقصف وإزالة التجعد.

ووصفة الخميرة تعمل على إزالة العديد من المشكلات التي يعاني من الشعر مثل الهيشان.

وهذا إذا ما تم تطبيق تلك الوصفة مدة حوالي من ربع إلى نصف ساعة على الشعر مع غسل خصلات الشعر بشامبو بعد التطبيق.

طريقة التحضير لتركيبة الخميرة