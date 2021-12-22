بديل الكولاجين… كريم لبان الدكر الطبيعي الحل السحري للتخلص من التجاعيد

إليكم طريقة عمل كريم لبان الدكر للقضاء على التجاعيد والشيب وشد البشرة حيث أن العوامل الخارجية للجو والأشياء التي تتعرض لها بشرتنا تتسبب في ظهور ترهلات على الوجه وليس فقط الكبر في السن هو ما يفعل ذلك فالتجاعيد من الممكن أن تظهر على الصغار ولا يدل ذلك على الشيب فقط وإنما هي عوامل خارجة عن إرادتنا، وتعد طريقة اللبان الدكر وتحضيره ككريم هي فكرة رائعة وتمت تجربتها من قبّل عدة نساء وجاءت بنتائج مذهلة. طريقة عمل كريم لبان الدكر للقضاء على التجاعيد والشيب وشد البشرة مكونات الوصفة كوب واحد من اللبان الدكر.

وكوب ونصف من الماء الدافئ أو الفاتر.

ملعقتان من أي نوع كريم مرطب. الخطوات:- أحضري وعاء مناسب لخلط المقادير ثم أضيفي بداخله اللبان الدكر ثم ضعي عليه الماء بعد أن تقومي بغليه.

قلبي الماء المغلي في اللبان الدكر وغطيه واتركيه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

بعد مرور المدة قومي بتصفية الخليط من الماء وأضيفي له الكريم المرطب وقلبيه جيدًا حتى يتجانس مع اللبان.

أضيفي الخليط على بشرتك والأماكن المترهلة والتي يظهر بها تجاعيد وقومي بتدليكه على وجهك بحركات دائرية.

استخدميه مرة كل أسبوع حتى تحصلي على النتائج الأفضل التي تقضي تمامًا على التجاعيد والخطوط التي تظهر على البشرة وآثار الشيب وشد البشرة.

يتميز الكريم بأن له رائحة نفاذة جميلة والتي لن تتسبب لك في أي إنزعاج. طريقة عمل مشروب لبان الدكر لشد الجسم مكونات الطريقة كمية من لبان الدكر.

كوب ونصف من الماء المغلي. خطوات عمل الطريقة أول خطوة تتمثل في إحضار وعاء نضيف ومناسب ثم ضعي بداخله اللبان الدكر واتركيه قليلًا.

بعد ذلك قومي بوضع كوب ونصف من الماء على النار حتى يغلي تمامًا.

أضيفي الماء المغلي إلى الوعاء المحتوي على اللبان الدكر ثم قلبيه معه واتركيه لمدة يوم كامل.

لون الماء يدبأ في التغير ويصبح لونه أبيض تمامًا وقومي بتناوله يوميًا كوب واحد في الصباح لمدة 3 أيام وشاهدي النتيجة ومن الممكن أن تستمري لمدة شهر كامل. طريقة عمل كريم لبان الدكر للقضاء على التجاعيد والشيب وشد البشرة مكونات الوصفةالخطوات:-طريقة عمل مشروب لبان الدكر لشد الجسم مكونات الطريقةخطوات عمل الطريقة الوسوم

إليكم طريقة عمل كريم لبان الدكر للقضاء على التجاعيد والشيب وشد البشرة حيث أن العوامل الخارجية للجو والأشياء التي تتعرض لها بشرتنا تتسبب في ظهور ترهلات على الوجه وليس فقط الكبر في السن هو ما يفعل ذلك فالتجاعيد من الممكن أن تظهر على الصغار ولا يدل ذلك على الشيب فقط وإنما هي عوامل خارجة عن إرادتنا، وتعد طريقة اللبان الدكر وتحضيره ككريم هي فكرة رائعة وتمت تجربتها من قبّل عدة نساء وجاءت بنتائج مذهلة. طريقة عمل كريم لبان الدكر للقضاء على التجاعيد والشيب وشد البشرة مكونات الوصفة كوب واحد من اللبان الدكر.

وكوب ونصف من الماء الدافئ أو الفاتر.

ملعقتان من أي نوع كريم مرطب. الخطوات:- أحضري وعاء مناسب لخلط المقادير ثم أضيفي بداخله اللبان الدكر ثم ضعي عليه الماء بعد أن تقومي بغليه.

قلبي الماء المغلي في اللبان الدكر وغطيه واتركيه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

بعد مرور المدة قومي بتصفية الخليط من الماء وأضيفي له الكريم المرطب وقلبيه جيدًا حتى يتجانس مع اللبان.

أضيفي الخليط على بشرتك والأماكن المترهلة والتي يظهر بها تجاعيد وقومي بتدليكه على وجهك بحركات دائرية.

استخدميه مرة كل أسبوع حتى تحصلي على النتائج الأفضل التي تقضي تمامًا على التجاعيد والخطوط التي تظهر على البشرة وآثار الشيب وشد البشرة.

يتميز الكريم بأن له رائحة نفاذة جميلة والتي لن تتسبب لك في أي إنزعاج. طريقة عمل مشروب لبان الدكر لشد الجسم مكونات الطريقة كمية من لبان الدكر.

كوب ونصف من الماء المغلي. خطوات عمل الطريقة أول خطوة تتمثل في إحضار وعاء نضيف ومناسب ثم ضعي بداخله اللبان الدكر واتركيه قليلًا.

بعد ذلك قومي بوضع كوب ونصف من الماء على النار حتى يغلي تمامًا.

أضيفي الماء المغلي إلى الوعاء المحتوي على اللبان الدكر ثم قلبيه معه واتركيه لمدة يوم كامل.

لون الماء يدبأ في التغير ويصبح لونه أبيض تمامًا وقومي بتناوله يوميًا كوب واحد في الصباح لمدة 3 أيام وشاهدي النتيجة ومن الممكن أن تستمري لمدة شهر كامل. طريقة عمل كريم لبان الدكر للقضاء على التجاعيد والشيب وشد البشرة مكونات الوصفةالخطوات:-طريقة عمل مشروب لبان الدكر لشد الجسم مكونات الطريقةخطوات عمل الطريقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بديل الكولاجين… كريم لبان الدكر الطبيعي الحل السحري للتخلص من التجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.