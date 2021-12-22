تغطية مثالية للشيب ولون شعر بني رائع مع تقوية وتنعيم الشعر/صبغة طبيعية بدون اكسجين

يظهر شيب الشعر تدريجياً مع التقدم بالعمر مع آواخر عمر الثلاثينات، ولكن حين ظهور الشيب المبكر يصبح الأمر مزعجا للكثير من السيدات والرجال، وقد يشعر البعض بالإحراج كونه يظهرهم بعمر أكبر من عمرهم الحقيقي، ويرجع ذلك لعوامل وراثية، ولكن هناك الكثير من الحلول التي يمكن اتباعها لاخفاء وتغطية الشعر الأبيض عن طريق استخدام وصفات طبيعية تعمل بفاعلية على صبغ الشيب لمدة طويلة، واليوم نقدم لكم خلطات طبيعية لصبغ الشيب المبكر باللون البني واللون المحمر والاشقر الذهبي بمكونات متوفرة في منزلك دون الحاجة لشراء الصباغات الأخري التي تقوم باتلاف الشعر.

وصفات لصبغ الشيب

من الوصفات المجربة في صبغ الشعر الأبيض بلون بني وصفة القهوة والنسكافية والكاكاو، التي تعتبر من الخلطات المجربة والفعالة في صبغ الشعر بني، فيمكن تحضير الصبغة عن طريق تحضير وعاء ووضع به كميات متساوية من المساحيق الثلاثة ثم تمزج جيدا وتوزع بعدها على الشعر مع التدليك لفروة الرأس ثم ننتظر مرور ثلاثة ساعات وبعدها يشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر، للوصول إلى اللون المطلوب عليكي المواظبة على الوصفة مرة من كل أسبوع.

صبغة الكركم لعشاق اللون الأشقر

تعتبر وصفة الكركم أشهر الوصفات التي تستعمل في صباغة الشيب باللون الأشقر الذهبي، من خلال أخذ كمية مناسبة من مسحوق الكركم ويضاف عليه ربع كوب من زيت الويتون أو جوز الهند ويمزج جيدا،ثم يطبق على الشعر بالكامل، بعد مرور ساعتين يشطف الشعر بخل التفاح لتثبيت لون الصبغة.

وصفة البنجر لتحويل الشعر الأبيض إلى اللون المحمر الفاتح

اشتهرت كثيراً لون الشعر المحمر الناري الذي يعطي المرأة مظهراً رائع كونه يتماشي مع جميع انواع البشرة، ويمكن اعداد وصفة اليوم بسهولة من خلال نقع كمية من البنجر لمدة ليلة كامل مع ثلاث أكواب من الماء بعد تقشيره وتقطيعه، ثم يوزع على الشعر ويغطي بكيس بلاستيك أو منشفة وننتظر لمدة 4 ساعات قبل شطف الشعر بخل التفاح ويفضل تطبيق الوصفة ليلاً ويغسل الشعر في الصباح للحصول على نتيجة أفضل، تكرر تلك الوصفة عند نزول اللون من الشعر تدريجياً.

قشور البطاطس لعلاج ظهور الشعر الأبيض

من الوصفات الفعالة في المساهمة علي علاج الشعر الأبيض هي وصفة قشور البطاطس التي اثبتت قدرتها المذهلة فى تأخير عملية ظهور شيب الشعر، عليك تحضير كمية مناسبة من قشور البطاطس مع كوبان من الماء وتوضع في وعاء على النار وتترك لمدة 15 دقيقه8 حتى تغلى جيدا، ثم توضع على جن

جانب حتى تبرد وبعدها تصفى وتوزع على الشعر مع التدليك حتى تصل ماء قشور البطاطس إلى فروة الرأس، وتترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر ينبغي عليك فيلم عصابه على تلك الوصفة لمدة شهرين على الأقل