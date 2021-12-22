بدون حلة ضغط.. مكون سري خطير لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كانت كبيرة هتبقي زي الزبدة

من الممكن لربات البيوت تسوية اللحوم بمنتهى السهولة والسرعة بطرق متعددة، وتلك الطرق تساعد على التسوية الأفضل لكل نوع من أنواع اللحوم، وتعتبر الطريقة التي سنتعرف فيم يلي عليها من أهم الطرق التي من الممكن الاعتماد بشكل أساسي عليها في التسوية للحوم ومن المعروف أنها تعتبر أكثر الأطعمة التي تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تتم تسويتها ولكن بالطريقة الآتية ستصبح تسوية اللحوم مثلها مثل أي صنف طعام عادي من الممكن أن تتم تسويته على الفور من تجهيزه ويصبح جاهز للتناول ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات الأساسية للطريقة وكيفية اتباع الخطوات للحصول على أفضل نكهة للحم.

تسوية الكوارع واللحوم

الكوارع تعد نوع من الأطعمة والتي لا تنضج بسرعة بل تحتاج لوقت طويل جدا حتى تتم تسويتها وهكذا أيضا كل اللحوم تلي الكوارع من حيث طول بقاءها على النار ومن المعروف أن طول فترة بقاء أي نوع من أنواع الطعام على النار يقلل من فوائدها، وبالنسبة للطرق المستخدمة في التحضير للحم وإنجازه بسرعة نتعرف فيما يلي على أهم المكونات والخطوات:

مكون يسرع من التسوية للحم

من أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن عن طريقها أن تتم التسوية للحوم وفي منتهى السرعة هو مكون السكر، ويعتبر السكر من أهم المكونات التي لها دور كبير في التسوية السريعة للحم، وبالنسبة للسكر فيساعد في لتحليل للأنسجة فلا تأخذ فترة طويلة على النار، والسكر يعد مسوي للحم بسهولة ويعمل على التقليل من طول فترة بقائها على النار.

تسوية اللحم بطريقة مميزة

من الممكن التسوية باستخدام المكونات الآتية:

اللحم المراد تسويته.

بهارات اللحم.

بصل وجزر.

كرفس وكرات.

ورق لورا.

حبهان ومستكة.

زيت نباتي.

ماء مغلي.

طريقة التحضير لوصفة اللحم

من الممكن أن يتم تحضير هذه النوعية من الأطعمة وهي اللحوم من خلال تشويحها مع الزيت والمنكهات من الحبهان والمستكة واللورا، ثم إضافة الماء ومختلف الخضار لطعم مميز للحم، وبعدها تتم الإضافة لمية السكر وهي حوالي ملعقة صغيرة لتسريع التسوية.