حضري عجينة العشر دقائق في المنزل بالحليب السائل لعشاء سريع

تعتبر عجينة العشر دقائق ، من أسهل وأبسط أنواع المعجنات، التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وهي عجينة سهلة وبسيطة وتتمتع بقوام هش وخفيف، ويمكن حشوها علي حسب الرغبة، فهناك بالدجاج وباللحمة المفرومة وبالمكسرات وبالجبن، وتختلف طرق إعدادها من مطبخ إلي أخر، تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، يمكنك أيضاً تحضيرها علي العشاء أو الإفطار كوجبة أساسية، وهي تحتوي علي مكونات بسيطة وغير مكلفة موجودة في كل منزل تقريباً، فهو عجين قطني خفيف القوام، تستخدم هذه العجينة في الكثير من المجالات، وتسمي أيضاً بعجينة السبع مقادير، وهي واحدة من أشهر أنواع العجائن، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام، من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل عجينة العشر دقائق، في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق

من هنا سوف نذكر لكم مقادير عمل هذه العجينة القطنية وهي كالاتي:-

2 كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب زيت زيتون.

نصف معلقة كبيرة سكر.

مقدار نصف معلقة صغيرة ملح.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب.

للحشو:-

جبن أبيض.

دجاج.

للحمة مفرومة.

صوص شوكولاتة علي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء، ونخلط فيه الدقيق والخميرة، والسكر جيداً. ثم نضيف الحليب بالتدريج، مع التحريك حتي يتجانس، الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بتغطية الوعاء، ونتركه جانباً في مكان دافئ، لمدة عشر دقائق. ثم نضيف الدقيق المتبقي والملح، والزيت ويتم العجن، حتي تتشكل لدينا، عجينة متماسكة ولينة. بعد ذلك استخدمي العجينة في تحضير مخبوزتك.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق بالحليب البودرة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه العجينة الهشة وهي كما يلي:-

قومي بخلط 2 كوب من الدقيق، مع الخميرة والسكر، والملح والحليب البودرة، والماء الدافئ.

ثم اعجني المكونات جيداً، حتي تتشكل لدينا، عجينة طرية وناعمة.

بعد ذلك غطي الوعاء، واتركيه جانباً لمدة 10 دقائق.

ثم ضيفي المتبقي من الدقيق، والزيت ثم اعجني العجينة جيداً، مرة أخرى حتي تصبح متماسكة.

أسرار مهمة لنجاح المخبوزات

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية. عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات. السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة. اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين. من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة بسيطة لعمل عجينة فطيرة الكريب الأصلية

من هنا سوف نتعرف علي طريقة عمل هذه العجينة الهشة وهي كما يلي:-