تكات وأسرار عمل السينابون بالخطوات البسيطة في المنزل

السينابون حلوى شهية وجميلة، وكذلك شائعة ومشهورة تتسم بمذاق شهي وطيب، كما أنها من أفضل الحلويات والمعجنات المحببة لدى العديد من الأشخاص، هذا بجانب أن أصولها ترجع إلى ولاية واشنطن حينما تم طهيها للمرة الأولى في اليوم الرابع من شهر ديسمبر سنة 1985 م، وتوجد مخابز عديدة في العالم تتخصص في تحضير ذلك النوع من الحلويات المميزة والشهية، كما أن تلك الحلوى قد شاعت بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك الدول العربية، كما أنها صارت محط أنظار العديد، لهذا فهم يقومون بالبحث عنها باستمرار لمعرفة طريقة تحضيرها، فمن المعروف أنها بسيطة وسلسة التحضير، ومقاديرها بسيطة وليست مكلفة، لهذا ففيما بعد كل ما يتعلق بكيفية تحضيرها. مكونات عمل السينابون خميرة فورية “ملعقة واحدة”.

½ كوب من السكر .

ملح طعام “ملعقة صغيرة”.

¼ كوب زبدة.

½ كوب من الحليب السائل.

٤ أكواب من الدقيق.

بيضة واحدة. مقادير الحشو ½ كوب سكر بني.

عدد ٢ ملعقة ونصف من القرفة.

¼ كوب من الزبدة.

مكسرات مختلفة. مقادير صوص السينابون ملعقة فانيليا.

زبدة “½ كوب”.

جبنة كريمي “ملعقة واحدة”.

سكر بودرة “كوب واحد فقط” خطوات عمل السينابون قومي بإضافة البيض والزبدة وكذلك الحليب، وبعدها قومي بإضافة الدقيق وتابعي مزج المقادير.

قومي بعدها بإضافة السكر والخميرة واتركيها إلى أن يتم مرور حوالي عشر دقائق بالماء الدافئ وتابعي المزج جيداً إلى أن تصير ناعمة.

بعدها قومي بوضع العجينة بها ومن ثم قومي بتغطيتها واتركيها حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة ولك قبل أن تختمر. طريقة عمل حشو السينابون قومي بوضع كلاً من الدقيق والزبدة على العجين وذلك عقب تخميره ولفه، وبعد ذلك قومي بوضع الزبدة على العجين وبعدها قومي بوضع السكر والقرفة وكذلك العجين على شكل دائري.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة لقطع صغيرة، وبعدها ادهنيها بالزبدة ومن ثم ضعي قطع السينابون.

قومي بوضعها بالفرن بعد ذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاثون دقيقة إلى أن تتخمر.

قومي بمزج كافة مقادير السينابون إلى أن تصبح كريمية وبعدها قومي بإضافتها إلى السينابون عقب إخراجها من الفرن. الوسوم

السينابون حلوى شهية وجميلة، وكذلك شائعة ومشهورة تتسم بمذاق شهي وطيب، كما أنها من أفضل الحلويات والمعجنات المحببة لدى العديد من الأشخاص، هذا بجانب أن أصولها ترجع إلى ولاية واشنطن حينما تم طهيها للمرة الأولى في اليوم الرابع من شهر ديسمبر سنة 1985 م، وتوجد مخابز عديدة في العالم تتخصص في تحضير ذلك النوع من الحلويات المميزة والشهية، كما أن تلك الحلوى قد شاعت بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك الدول العربية، كما أنها صارت محط أنظار العديد، لهذا فهم يقومون بالبحث عنها باستمرار لمعرفة طريقة تحضيرها، فمن المعروف أنها بسيطة وسلسة التحضير، ومقاديرها بسيطة وليست مكلفة، لهذا ففيما بعد كل ما يتعلق بكيفية تحضيرها. مكونات عمل السينابون خميرة فورية “ملعقة واحدة”.

½ كوب من السكر .

ملح طعام “ملعقة صغيرة”.

¼ كوب زبدة.

½ كوب من الحليب السائل.

٤ أكواب من الدقيق.

بيضة واحدة. مقادير الحشو ½ كوب سكر بني.

عدد ٢ ملعقة ونصف من القرفة.

¼ كوب من الزبدة.

مكسرات مختلفة. مقادير صوص السينابون ملعقة فانيليا.

زبدة “½ كوب”.

جبنة كريمي “ملعقة واحدة”.

سكر بودرة “كوب واحد فقط” خطوات عمل السينابون قومي بإضافة البيض والزبدة وكذلك الحليب، وبعدها قومي بإضافة الدقيق وتابعي مزج المقادير.

قومي بعدها بإضافة السكر والخميرة واتركيها إلى أن يتم مرور حوالي عشر دقائق بالماء الدافئ وتابعي المزج جيداً إلى أن تصير ناعمة.

بعدها قومي بوضع العجينة بها ومن ثم قومي بتغطيتها واتركيها حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة ولك قبل أن تختمر. طريقة عمل حشو السينابون قومي بوضع كلاً من الدقيق والزبدة على العجين وذلك عقب تخميره ولفه، وبعد ذلك قومي بوضع الزبدة على العجين وبعدها قومي بوضع السكر والقرفة وكذلك العجين على شكل دائري.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة لقطع صغيرة، وبعدها ادهنيها بالزبدة ومن ثم ضعي قطع السينابون.

قومي بوضعها بالفرن بعد ذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاثون دقيقة إلى أن تتخمر.

قومي بمزج كافة مقادير السينابون إلى أن تصبح كريمية وبعدها قومي بإضافتها إلى السينابون عقب إخراجها من الفرن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات وأسرار عمل السينابون بالخطوات البسيطة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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