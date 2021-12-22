كيكة الزبادي اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع

تعتبر كيكة الزبادي من أحلى أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها في أي وقت بمكونات بسيطة وغير مكلفة، فهي كيكة شهية ومغذية لاحتوائها على الزبادي الذي يعد مصدر غني بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان وتعزيز جهاز المناعة وتنظيم عمل الجهاز الهضمي، وتحرص كثير من الأمهات على إعداد الكيك لأطفالهم وتقديمه في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، فهو من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي اللذيذة بمكونات بسيطة على طريقة هبة أبوالخير.

مكونات كيكة الزبادي

يمكننا تحضير كيكة الزبادي دون الحاجة لشراء أي مكونات مكلفة من خارج المنزل، فمكوناتها بسيطة ومتوفرة، وهى كما يلي:-

3 أكواب دقيق فاخر أو متعدد الاستعمالات( 375 جرام).

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر( 15 جرام).

5 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب ونصف من السكر(300 جرام).

كوب من الزيت (200 مللي).

بشر ليمونة.

كوب زبادي بحرارة الغرفة ( 236 جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا ( 5 جرام).

ملعقة صغيرة خل (5 جرام).

كيكة الزبادي من أسهل الكيكات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-

يجب نخل المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر ثم نقلبها مع بعضها جيداً، ثم نضيف بشر ليمونة على المكونات الجافة. في إناء عميق نضع خمس بيضات بحرارة الغرفة ثم نزود ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة ونصف فانيليا، نخفق بالمضرب الكهربي لمدة دقيقتين ثم نضيف السكر بالتدريج مع الخفق على سرعة عالية حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي. بعد إضافة السكر نستمر في الخفق لمدة خمس دقائق، ثم نضيف الزيت بالتدريج على سرعة هادئة. ثم نضيف كوب زبادي بحرارة الغرفة على السرعة الهادئة، ثم نضيف المكونات الجافة تدريجياً على ثلاث مرات مع الخفق على سرعة هادئة حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نضع الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 50 دقيقة حتى تنضج تماماً. نختبر النضج بعود خشبي، ثم نخرج الكيكة من الفرن. بعد مرور خمس دقائق نخرج الكيكة من الصينية، ونتركها تبرد تماماً ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.

نصائح لعمل كيك خفيف وناجح

توجد بعض النصائح المهمة للحصول على كيك خفيف بمذاق مميز، ومن أهمها ما يلي:-