طريقة عمل المعمول التركي بالفستق الحلبي في المنزل بخطوات سهلة

يعتبر المعمول التركي ، من الحلويات الشرقية العربية الأصيلة، وهو من الحلويات السهلة والتي تتمتع بمذاق للذيذ ورائع، يتميز بمكوناته التي تذوب بالفم، وهو أحد وصفات الحلويات الشامية، التي تقدم في الصباح بجانب القهوة أو الشاي، يعتبر أيضاً من الحلويات الخفيفة وسهلة التحضير، و تحضر هذه الحلوى بعدة طرق مختلفة ويمكن حشوها بعدة أنواع مختلفة، يمكن عمله في المنزل بأقل التكاليف ويكون طعمه أفضل من الجاهز، ويعتبر هو من أفضل الحلويات المنتشرة في العالم بأكمله، بالإضافة إلي كافة الأنواع التي يمكن أن تحشي به، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل المعمول التركي بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل المعمول التركي مكونات عمل المعمول التركي هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى الخفيفة وهي كالاتي:- كيلو ونصف من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

مقدار نصف كيلو من السميد.

نصف كيلو من الزبدة.

2 حبة من البيض.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

ماء للعجن.

معلقة كبيرة من المحلب. للحشو:- فستق حلبي مجروش. طريقة التحضير طريقة التحضير من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير المعمول التركي في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:- نقوم بإضافة جميع المقادير في وعاء كبير، ماعدا الدقيق ويتم خلطها كلها جيداً، مع بعض حتي تتجانس. ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج، ويتم العجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، بعد ذلك يترك العجين جانباً لمدة ربع ساعة تقريباً. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجين، إلي قطع في حجم البيضة وتلف براحة اليدين، وتشكل علي شكل كرة مستديرة، ويتم عمل فتحة في الوسط. ثم نقوم بوضع قليل من حبات الفستق، في المنتصف وتسد الفتحة باليد، وتلف علي شكل بيضاوي. بعد ذلك يتم وضع قطع المعمول في صينية جافة، وتدخل في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 160 مئوية، لمدة 10 دقائق، حتي تنضج. وعندما تنضج ويأخذ اللون الأبيض السكرى وليس الأحمر، يتم أخرجها من الفرن وتترك جانباً حتي تبرد تماماً، ثم تقدم بالهناء والشفاء. أسرار نجاح المعمول سوف نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كالاتي:- يجب أن تكون الزبدة في المعمول تساوي نصف مقدار الدقيق أو السميد.

الالتزام بالمقادير الوصفة دون زيادة أو نقصان.

لا تزيد مدة الطهي عن 10 دقائق حتي لا يصبح قاسياً.

يجب أن تكون الزبدة ذائبة وباردة عند الاستخدام.

استخدمي راحة يديك في فرك الزبدة مع السميد ولا تقومي بالعجن. الوسوم

يعتبر المعمول التركي ، من الحلويات الشرقية العربية الأصيلة، وهو من الحلويات السهلة والتي تتمتع بمذاق للذيذ ورائع، يتميز بمكوناته التي تذوب بالفم، وهو أحد وصفات الحلويات الشامية، التي تقدم في الصباح بجانب القهوة أو الشاي، يعتبر أيضاً من الحلويات الخفيفة وسهلة التحضير، و تحضر هذه الحلوى بعدة طرق مختلفة ويمكن حشوها بعدة أنواع مختلفة، يمكن عمله في المنزل بأقل التكاليف ويكون طعمه أفضل من الجاهز، ويعتبر هو من أفضل الحلويات المنتشرة في العالم بأكمله، بالإضافة إلي كافة الأنواع التي يمكن أن تحشي به، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل المعمول التركي بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل المعمول التركي مكونات عمل المعمول التركي هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى الخفيفة وهي كالاتي:- كيلو ونصف من الدقيق.

نصف كيلو من السمن.

مقدار نصف كيلو من السميد.

نصف كيلو من الزبدة.

2 حبة من البيض.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

ماء للعجن.

معلقة كبيرة من المحلب. للحشو:- فستق حلبي مجروش. طريقة التحضير طريقة التحضير من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير المعمول التركي في المنزل بأبسط الخطوات وهي كالاتي:- نقوم بإضافة جميع المقادير في وعاء كبير، ماعدا الدقيق ويتم خلطها كلها جيداً، مع بعض حتي تتجانس. ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج، ويتم العجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، بعد ذلك يترك العجين جانباً لمدة ربع ساعة تقريباً. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجين، إلي قطع في حجم البيضة وتلف براحة اليدين، وتشكل علي شكل كرة مستديرة، ويتم عمل فتحة في الوسط. ثم نقوم بوضع قليل من حبات الفستق، في المنتصف وتسد الفتحة باليد، وتلف علي شكل بيضاوي. بعد ذلك يتم وضع قطع المعمول في صينية جافة، وتدخل في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 160 مئوية، لمدة 10 دقائق، حتي تنضج. وعندما تنضج ويأخذ اللون الأبيض السكرى وليس الأحمر، يتم أخرجها من الفرن وتترك جانباً حتي تبرد تماماً، ثم تقدم بالهناء والشفاء. أسرار نجاح المعمول سوف نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كالاتي:- يجب أن تكون الزبدة في المعمول تساوي نصف مقدار الدقيق أو السميد.

الالتزام بالمقادير الوصفة دون زيادة أو نقصان.

لا تزيد مدة الطهي عن 10 دقائق حتي لا يصبح قاسياً.

يجب أن تكون الزبدة ذائبة وباردة عند الاستخدام.

استخدمي راحة يديك في فرك الزبدة مع السميد ولا تقومي بالعجن.

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