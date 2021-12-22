كيكة العشر دقائق بدون فرن بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ للغاية

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كيكة العشر دقائق ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما أنها من الحلويات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة في الوطن العربي، وهي عبارة عن طبقة من البسكويت المطحون، ثم تدهن بالكريمة، ثم تلف رول وتغلف بالكريمة، وأخيرا تزين.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة العشر دقائق بطريقة سهلة وبمذاق روعة.مكونات العشر دقائق
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في أغلب الأسواق، وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة وهي كالاتي:
- 350 جم بسكويت سادة.
- 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ربع كوب زبدة مذابة.
- 230 مل حليب.
- 250 مل كريمة خفق بنسبة 33 % إلى 36 %.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 120 جم من الجبنة الماسكاربوني أو الكريمة.
للتزيين
- كرز أو جوز هند مجفف أو شوكولاتة داكنة مبشورة
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة العشر دقائق وطريقة تحضيرها في المنزل كالتالي:
- نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها البسكويت السادة، ثم نطحنه ناعم.
- ثم نسكبه في وعاء ونضيف إليه ملعقتين كبار من الكاكاو ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف الزبدة المذابة ونخلطهم.
- بعد ذلك نضيف الحليب ونخلط جيدا، حتى تتشكل لدينا عجينة، ثم نلم العجينة ونكورها.
- ثم نضع العجينة على ورقة زبدة، ثم نفردها بالشوبك على شكل مستطيل.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه كريمة الخفق والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتجمد الكريمة.
- بعد ذلك نضيف الجبنة الماسكربوني أو الكريمة ونخفق جيدا.
- ثم نوزع على العجينة نصف الكريمة ونساويها جيدا.
- ثم نلف الكيكة رول، ونضعها في المجمد لمدة 4 ساعات.
- بعد ذلك نضيف إلى كمية الكريمة المتبقية ملعقتين كبار من الكاكاو ونخلطهم جيدا.
- ثم نخرج رول الكيكة من المجمد، ثم نقطع الجواف.
- ثم نغلف رول الكيكة بخليط الكريمة والكاكاو من جميع الجوانب، ثم نزينها بالكرز.
- بعد ذلك نقطع الكيكة، ثم نقدمها في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
كيكة العشر دقائق ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما أنها من الحلويات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة في الوطن العربي، وهي عبارة عن طبقة من البسكويت المطحون، ثم تدهن بالكريمة، ثم تلف رول وتغلف بالكريمة، وأخيرا تزين.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة العشر دقائق بطريقة سهلة وبمذاق روعة.مكونات العشر دقائق
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في أغلب الأسواق، وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة وهي كالاتي:
- 350 جم بسكويت سادة.
- 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ربع كوب زبدة مذابة.
- 230 مل حليب.
- 250 مل كريمة خفق بنسبة 33 % إلى 36 %.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 120 جم من الجبنة الماسكاربوني أو الكريمة.
للتزيين
- كرز أو جوز هند مجفف أو شوكولاتة داكنة مبشورة
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة العشر دقائق وطريقة تحضيرها في المنزل كالتالي:
- نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها البسكويت السادة، ثم نطحنه ناعم.
- ثم نسكبه في وعاء ونضيف إليه ملعقتين كبار من الكاكاو ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف الزبدة المذابة ونخلطهم.
- بعد ذلك نضيف الحليب ونخلط جيدا، حتى تتشكل لدينا عجينة، ثم نلم العجينة ونكورها.
- ثم نضع العجينة على ورقة زبدة، ثم نفردها بالشوبك على شكل مستطيل.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه كريمة الخفق والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتجمد الكريمة.
- بعد ذلك نضيف الجبنة الماسكربوني أو الكريمة ونخفق جيدا.
- ثم نوزع على العجينة نصف الكريمة ونساويها جيدا.
- ثم نلف الكيكة رول، ونضعها في المجمد لمدة 4 ساعات.
- بعد ذلك نضيف إلى كمية الكريمة المتبقية ملعقتين كبار من الكاكاو ونخلطهم جيدا.
- ثم نخرج رول الكيكة من المجمد، ثم نقطع الجواف.
- ثم نغلف رول الكيكة بخليط الكريمة والكاكاو من جميع الجوانب، ثم نزينها بالكرز.
- بعد ذلك نقطع الكيكة، ثم نقدمها في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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