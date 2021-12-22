حضري حلويات أم على اللذيذة بالمكسرات وطريقة تحضيرها بالقشطة

تعتبر واحده من أكثر الحلويات التقليدية القديمة التي ما زالت حتى الآن هي حلويات أم على التي تم التطور في طريقة تحضيرها حيث يتم تقديمها في مختلف الأوقات مثل شهر رمضان وكذلك بين تجمعات العائلة والأسرة في مختلف الليالي وهي تتناسب في أوقات البرد الشديد مثل تلك الفترة، لأنها من الحلويات التي يتم تقديمها ساخنة وتساعد على تدفئة الجسم وتعتبر من الأشياء الاقتصادية عند التحضير جميع مكوناتها متوفرة في المنزل لذلك لا نجد صعوبة في تحضيرها في مختلف الأوقات، وتحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية العالية مثل معظم الحلويات، ويعتبر أسم أم على لقب مثير للتساؤل ولعل سبب إطلاق هذا الاسم أنها أسم زوجة عز الدين أيبك، واليوم نبتعد عن الطرق التقليدية في تحضير أم على حيث نقوم بتحضيرها بالمكسرات والقشطة بسهولة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير أم على بالمكسرات

حلويات أم على من أصول الحلويات المصرية القديمة والتي ما زالت حتى الآن ويتم تحضيرها بأشكال مختلفة بالمكسرات المرغوبة نظراً لانتشار المكسرات مع جميع أصناف الحلويات، وتعتبر تلك الوصفة من أصول تاريخية وطنية من عصر الدولة الأيوبية ويمكن تحضيرها في الفرن أو بدون الفرن في قوالب صغيرة، وعلى الرغم من إنتشار أصناف لا بأس بها من الحلويات الحديثة.

مكونات التحضير:

أربع ملاعق كبيرة من الجوز.

أربع ملاعق كبيرة من اللوز.

كوب من الكريمة.

ملعقتين من الزبيب.

نصف كوب سكر ناعم.

خمس من عبوات عجين البف بيستري.

رشة من مسحوق القرفة.

فنجان من القشطة.

أولاً نقوم بتحضير عجينة البف عن طريق فرد العجينه في اثنين من القوالب وإدخالهم إلي الفرن الكهربائي على درجة حرارة هادئة بحيث يتم النضج ولا يحتاج إلا دقيقتين أو أكثر. تحميص المكسرات وتركها جانباً حتى تبرد قليلاً. نقوم بوضع كلاً من الكريمة والحليب معاً في وعاء متوسط الحجم وتركهم على النار حتى يسخن فقط. تحضير المكسرات مرة أخرى ووضع السكر بالإضافة إلي القرفة وتقليبهم معاً، تكسير عجينة البف إلي قطع صغيرة ثم وضعها على مزيج المكسرات. وضع الحليب الدافئ تدريجياً على المكسرات والبف ووضع كافة المكونات بالفرن بحيث يتم الغليان. بعد نضج المكونات في الفرن نقوم بالضغط عليها بظهر الملعقة ثم بعد ذلك يتم توزيع مكون القشطة ثم العودة مرة أخرى إلي الفرن الكهرباء ووضعها على الشواية بضع دقائق فقط. بعد ذلك يتم توزيع أم على فى أطباق التقديم ووضع عليها القليل من المكسرات.

طريقة التحضير: