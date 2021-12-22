أحلي كرواسون فرنسي علي أصوله بطريقة سهلة وصحية واضمن من محلات المخبوزات والحلويات

الكرواسون الفرنسي علي أصوله من أحلي واطعم المخبوزات المفضلة لدي العديد من الأطفال والكبار، وهي من المأكولات السريعة والتي تساعد علي الإشباع، ويمكن تناول الكرواسون في وجبات الإفطار وكذلك في العشاء، ويحبه الكثير من الناس مع اللبن والبعض الأخر يفضله مع العصير أو الشاي، حيث هناك الكثير من الحشوات المميزة للكرواسون، حيث أن هناك من يفضله بالمربي والبعض الأخر يفضله بالجبن وكذلك الشيكولاته، وفي كل الأحوال له طعم لذيذ وشهي، كما أن الكرواسون من أكثر المخبوزات التي تحتوي على عناصر غذائية عالية والتي تفيد الجسم والصحة بصورة كبيرة، نقدم لكي سيدتي أسهل وأبسط طريقة في المنزل وبأقل جهد ممكن وتكلفة قليلة لعمل الكرواسون الفرنسي.

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل الكرواسون الفرنسي وبطريقة صحية، وننصح دائما بعمل الكرواسون الفرنسي في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة مكونات عمل الكرواسون، كما للتأكد من طريقة عمله بطريقة صحية خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة حيث انتشرت العديد من الأمراض المعدية علي مستوي العالم مثل فيروس كورونا الجديد وذلك للحفاظ على سلامة وصحة افراد الاسرة وخاصة.

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب حليب.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

نحضر أولا وعاء ونضع كوب من الماء مع كوب من الدقيق، ونضيف إليهم الخميرة ونخلطهم جيدا حتي لا تتكون أي كتل من الدقيق، ونتأكد من عمليه الذوبان التام.

ونترك هذه المكونات حتي تتضاعف الخميرة ونتركها لمدة نصف ساعة علي الأقل.

بعد خمور الخميرة، نحضر وعاء أخر كبير للعجن ونضع باقي كمية الدقيق الكوبان ونصف، ثم نضع الزبدة السائلة والملح والحليب.

نعجن هذه المكونات مع بعضها جيدا لمدة دقيقتين، ونقوم بتغطيتها بقطعه من القماشة المبللة، ونتركها لمدة ثلث ساعة.

بعد مرور الثلث ساعة، نعجن المكونات مرة أخري لمدة عشر دقائق.

بعد العجن الجيد لهذه المكونات، نغطي إناء العجن بكيس بلاستيكي ونضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد مرور النصف ساعة، نقوم بإحضار الزبدة الباردة، ونقوم بإحضار أكياس من البلاستيك الشفافة، ونضع الزبدة على هذه الأكياس ونقوم بعملية النشب الجيد للزبدة.

ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ونفردها على سطح المطبخ ونفردها علي شكل مستطيل. بعد فرد العجينة علي شكل مستطيل نضع بداخلها قطعه من الزبدة، ونقوك بفرد الزبدة علي العجينة حتي تمتزج الزبدة مع العجين جيدا.

ثم نقوم بطوي العجينة علي الزبدة، ونضغط عليها باليد لفرده.

ثم نقوم بعملية الطي المتكرر للعجينة، حتي تصبح في النهاية علي شكل ظرف وتصبح علي شكل طبقات متكررة.

ثم نلف العجينة بأكياس من البلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل. بعد مرور ليلة كاملة نخرج العجينة من الثلاجة، ونضعها علي سطح المطبخ النظيف المرشوش بالدقيق، ونقوم بفردها.

ثم نقسم العجينة إلي قسمين، ونقوم بفردها علي شكل أسطوانة.

ونضعه في الثلاجة لمدة عشرين دقيقة، ثم نخرجها من الثلاجة، ونقوم بقطع حواف العجينة لنحصل علي شكل مستطيل.

ونقوم بتقطيعه علي شكل مثلثات. ونقوم بوضع الحشو المحببة والمفضلة إليكي، ونقوم بلف الكرواسون علي شكل هلال.

بعد الانتهاء من الكمية، نقوم بإحضار صينية، ونقوم بدهنها بالسمنة، ونضع بها قطع الكرواسون.

ونقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية، ونضع بها صينية الكرواسون ونتركها في الفرن حتي نحصل علي اللون الذهبي.

بعد الحصول علي اللون المرغوب لديكي، نخرجها من الفرن، وبذلك نحصل علي كرواسون ذو طعم لذيذ وشهي ورائع.

المكوناتطريقة التحضير