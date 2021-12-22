طريقة عمل العجة المصرية علي أصولها في الفرن سهلة وبسيطة وطعمها حكاية

العجة من الاكلات المصرية اللذيذة جدًا، والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المغذية للجسم، فهي تتكون من البيض والدقيق والعديد من الخضروات والتوابل التي يعطي للعجة طعم شهي ومميز، كما أنها خفيفة جدًا على المعدة، وغالبًا ما يتم تناولها في وجبة الإفطار، بجانب الاكلات الشعبية التي اعتاد الناس على تناولها مثل الفول والطعمية، ولكل من يريد معرفة طريقة عمل العجة يمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعة المقال.

طريقة عمل العجة المصرية في البيت

العجة من الاكلان المفيدة جدًا، والاقتصادية أيضًا فلا تحتاج إلى الكثير من المكونات وهي كالآتي:

المكونات

خمس بيضات متوسطة الحجم.

حزمة من البقدونس المقطع الى قطع صغيرة.

كوب من الدقيق الأبيض.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

حبة واحدة من الطماطم.

حبة من الفلفل الأخضر الحامي حسب الرغبة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات المختلفة حسب الرغبة.

احضري مقلاة مناسبة الحجم، أضيفي بداخلها قطرات من الزيت.

أضيفي بداخلها البصل بعد تقطيعه قطع صغيرة، وذلك بعد تسخين الزيت.

قلبي البصل قليلًا حتى حتى يذبل، ويحمر.

بعد ذلك ارفعي المقلاة واتركي البصل حتى يبرد.

ضعي البصل في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي داخل الوعاء البيض.

اخفقي البيض جيدًا، مع البصل.

أضيفي بعد ذلك الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

ثم أضيفي بعد ذلك البقدونس المقطع.

وايضًا إضافة الفلفل الاخضر المقطع.

اخلطي المكونات جيدًا، ثم أضيفي كل البهارات التي تم تجهيزها.

أعيدي الخلط بشكل كامل.

أضيفي الدقيق إلى المحتويات ولكن بشكل تدريجي مع الخلط في كل مرة يتم الإضافة فيها.

اذا اصبحت الخليط متماسك بشكل قوي يمكن إضافة بعض المياه حتى تفك بعض الشيء.

احضري صينية مناسبة الحجم.

أضيفي بها كل المكونات وساوس الصينية حتى يكون الخليط بالداخل متناسق.

ادخلي الصينية في الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيها لمدة نصف ساعة وحتى تتماسك جيدًا.

ارفعي الصينية تحت الشواية وحتى يتم تحمير الوجه جيدًا.

تخرج الصينية بعد ذلك ثم تقطع قطع حسب الرغبة وتقدم ويتم تناوله بالعيش

طريقة التحضير