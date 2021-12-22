بنصف كوب من السمن اعملي القرص الطرية بالقرفة والسكر لفطور صحي

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تعد القرص من أنواع المخبوزات التى يعشقها الجميع، وذلك لأنها تتميز بالطعم الجميل الشهي وتعتبر من وجبات الإفطار المغذية السريعة، ويكثر الإقبال على شراء المعجنات عموماً فى فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات تعطيه طاقة وبالتالي يشعر بالدفء، لذلك تلجأ الكثير من السيدات الى صنعها فى المنزل والاسترخاء عن شرائها من الخارج لضمان سلامتها، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير القرص بالقرفة والسكر بالتفصيل.مقادير القرص بالقرفة والسكر
تحتوي القرص بالقرفة والسكر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ولا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:
- ٣ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ١/٢ كوب من السمنة.
- ملعقة كبير من السكر.
- ١/٤ كوب من اللبن الدافئ.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٤ كوب من الماء الدافئ.
للحشو
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- ١/٤ كوب من السكر.
للوجهطريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل القرص بالقرفة والسكر سهلة ومثلها مثل باقى المعجنات تكمن فى العجن والتخمير الجيد ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار كوب ونضع ربعه ماء دافئ ونضيف اليه الخميرة والسكر ونقلبهم مع بعض كويس ونغطيهم ونتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تظهر عليها فقاعات من الهواء.
- ونحضر وعاء للعجن ونضع به الدقيق والملح والسمنه ونفرك حتى باليد حتى تتداخل السمنة مع الدقيق كويس جداً.
- بعد ذلك نضيف عليهم خليط الخميرة ونضيف اللبن الدافئ ونلم العجينة حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.
- نستمر فى العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء.
- نشكلها كرة وونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ان تختمر العجينة نشكلها كور صغيرة ونتركها ١٠ دقائق ترتاح.
- ثم نأخذ كل كرة ونحشيها بخليط السكر والقرفة ونكورها ونغمسها بالسمسم ونبططها شوية.
- نحضر صاج مدهون بالسمنة ونص الأقراص به مع ترك مسافة بينهم.
- نتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ٣٠ دقيقة.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم تقدم أو توضع فى أكياس وتوضع فى الثلاجة لوقت إستخدامها وبالف هنا وشفا.
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تعد القرص من أنواع المخبوزات التى يعشقها الجميع، وذلك لأنها تتميز بالطعم الجميل الشهي وتعتبر من وجبات الإفطار المغذية السريعة، ويكثر الإقبال على شراء المعجنات عموماً فى فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات تعطيه طاقة وبالتالي يشعر بالدفء، لذلك تلجأ الكثير من السيدات الى صنعها فى المنزل والاسترخاء عن شرائها من الخارج لضمان سلامتها، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير القرص بالقرفة والسكر بالتفصيل.مقادير القرص بالقرفة والسكر
تحتوي القرص بالقرفة والسكر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ولا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:
- ٣ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ١/٢ كوب من السمنة.
- ملعقة كبير من السكر.
- ١/٤ كوب من اللبن الدافئ.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٤ كوب من الماء الدافئ.
للحشو
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- ١/٤ كوب من السكر.
للوجهطريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل القرص بالقرفة والسكر سهلة ومثلها مثل باقى المعجنات تكمن فى العجن والتخمير الجيد ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار كوب ونضع ربعه ماء دافئ ونضيف اليه الخميرة والسكر ونقلبهم مع بعض كويس ونغطيهم ونتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تظهر عليها فقاعات من الهواء.
- ونحضر وعاء للعجن ونضع به الدقيق والملح والسمنه ونفرك حتى باليد حتى تتداخل السمنة مع الدقيق كويس جداً.
- بعد ذلك نضيف عليهم خليط الخميرة ونضيف اللبن الدافئ ونلم العجينة حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.
- نستمر فى العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء.
- نشكلها كرة وونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ان تختمر العجينة نشكلها كور صغيرة ونتركها ١٠ دقائق ترتاح.
- ثم نأخذ كل كرة ونحشيها بخليط السكر والقرفة ونكورها ونغمسها بالسمسم ونبططها شوية.
- نحضر صاج مدهون بالسمنة ونص الأقراص به مع ترك مسافة بينهم.
- نتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ٣٠ دقيقة.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم تقدم أو توضع فى أكياس وتوضع فى الثلاجة لوقت إستخدامها وبالف هنا وشفا.