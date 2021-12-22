بنصف كوب من السمن اعملي القرص الطرية بالقرفة والسكر لفطور صحي

تعد القرص من أنواع المخبوزات التى يعشقها الجميع، وذلك لأنها تتميز بالطعم الجميل الشهي وتعتبر من وجبات الإفطار المغذية السريعة، ويكثر الإقبال على شراء المعجنات عموماً فى فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات تعطيه طاقة وبالتالي يشعر بالدفء، لذلك تلجأ الكثير من السيدات الى صنعها فى المنزل والاسترخاء عن شرائها من الخارج لضمان سلامتها، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير القرص بالقرفة والسكر بالتفصيل.

مقادير القرص بالقرفة والسكر

تحتوي القرص بالقرفة والسكر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ولا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:

٣ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من السمنة.

ملعقة كبير من السكر.

١/٤ كوب من اللبن الدافئ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ كوب من الماء الدافئ.

للحشو

ملعقة كبيرة من القرفة.

١/٤ كوب من السكر.

للوجه

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل القرص بالقرفة والسكر سهلة ومثلها مثل باقى المعجنات تكمن فى العجن والتخمير الجيد ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: