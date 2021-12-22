خطوة بخطوة.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بمكونات اقتصادية

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بالمنزل، تعد من أسهل وأبسط الوصفات المشبعة التي من الممكن تحضيرها في البيت وتقديمها على وجبة الإفطار للأطفال والكبار، من مكوناتها السمن البلدي واللبن حيث أنها مفيدة ومغذية، ويمكن أن يتم تحضيرها سادة أو بالتمر أو الملبن أو الجبن على حسب الرغبة وفي هذا المقال سوف نقوم بذكر طريقة تحضير القرص الطرية الفلاحي بالخطوات فتابعونا.

طريقة عمل القرص الطرية

المقادير:

نصف كوب من السمن.

٢ملعقة كبيرة من القشطة البلدي أو المعلبة أو استبدالها بزبادي حيث تعطي طعم ألذ للقرص ونكهة لا تقاوم.

كوبان من الدقيق الفاخر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة خميرة فورية.

حوالي نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من اللبن الطازج للعجن من الممكن أن تزيد أو تنقص ويرجع ذلك إلى نوع الدقيق المستخدم.

يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به كلاً من الخميرة والسكر وما يعادل ثمن كوب ماء دافئ.

في وعاء أخر يتم خلط الدقيق والسمن والملح جيداً، ثم يضاف لها الزبادي أو القشطة التي تم تجهيزها.

يتم إضافة الخميرة والحليب ببطء فقد لا نحتاج لكل الكمية وذلك يرجع لنوع الدقيق المستخدم.

يتم العجن جيداً ونقوم بتغطية العجين وتركه في مكان دافئ إلى أن يختمر.

ثم يتم تشكيل العجين ونفردها بعض الشيء ونقوم برصها في صينية مناسبة للخبز.

من الممكن حشو القرص بالجبن أو الملبن أو العجوة يأتي ذلك حسب الرغبة ومن الممكن تركها سادة.

يتم تغطية القرص وتترك مدة لا تقل عن عشرة دقائق إلى أن تخمر.

يتم تسخين الفرن بعد ذلك توضع في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠درجة مئوية.

يجب عدم تركها كثيراً في الفرن حتى تظل طرية نقوم بتشغيل الشواية حتى يحمر الوجه بعض الشيء.

يتم تقديمها مع الشاي بلبن أو الشاي السادة، يتم تخزينها في الفريزر وتسخنيها وقت اللزوم وبالهنا والشفاء.

يجب إضافة الحليب أو استخدام اللبن الرائب للقرص عند العجن حتى تصبح طرية وهشه.

مراعاة استخدام السمن ضمن المكونات حتى تعطي رائحة نفاذه.

استخدمي الخميرة الفلاحي العادية أفضل من الفورية، لأنها تعطي نتيجة مرضية.

حتى يصبح لديك قرص طرية عليك بوضعها في الفرن في الرف الأخير ولا تشعلي النار العلوية، حتى تأخذ اللون الذهبي ثم توضع على الرف أسفل الشواية لتأخذ لون ذهبي.

عند خروج القرص من الفرن عليك بتغطيتها حتى تصبح طرية.

طريقة التحضيرأسرار نجاح القرص الفلاحي الطرية

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل القرص الفلاحي بالمنزل بالخطوات ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.