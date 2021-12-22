بسكوت زمان....بسكوت النشادر عادى وبالشكولاته هش وخفيف وسر القرمشة الجميلة

بسكوت النشادر عادى وبالشكولاته، بسكويت النشادر مرتبط معنا بالأعياد حيث نفضل تناوله في صباح العيد مع كوب من الشاي أو القهوة بعد تناول الفطار، ولكن طعم اللذيذ لا يمنع عدم تحضيره في الأيام بخلاف العيد، قومي بصنع بسكويت النشادر العادي وبشكولاته بطعمه اللذيذ وبطرق مختلفة، حضريه لأولادك و لعائلتك واستمتعي به في صباحك.

بسكوت النشادر عادى وبالشكولاته

مكونات بسكوت النشادر العادي

نصف كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

بيضة.

7 جرام من النشادر.

فانيليا.

بيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكوت النشادر العادي

قومي بمزج كل من السكر والزبدة في وعاء، يفضل أستخدام المضرب الكهربي في الخفق أو أستخدام العجان في صنع البسكويت.

توضع البيضة على الخليط ويتم خفقها معهم باستخدام المضرب الكهربي.

في حالة أستخدام المضرب اليدوي قومي بسكب البيضة بالتدريج.

بعد ذلك يتم وضع الفانيليا ومعها النشادر بالتدريج.

في وعاء آخر قومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر وقلبي وضعيهما على خليط البيض والنشادر والزبدة.

يمكن تطبيق تلك الطريقة في صنع بسكويت الشوكولاتة بإضافة ملعقتين من الكاكاو لعجينة.

يوضع الدقيق على الخليط السائل بالتدريج حتى لا تتكتل.

تترك العجينة لترتاح قليلا فترة تتراوح من 15 دقيقة حتى 30 دقيقة.

قومي بتشكيل العجينة على شكل أصابع، يمكنك استخدام ماكينة صنع البسكويت في تشكيل العجينة.

ضعيها في صينية بالفرن على درجة حرارة مرتفعة.

تترك أصابع البسكويت في الفرن لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.

تترك حتي تبرد ويقدم بسكوت النشادر في الأطباق.

بسكويت النشادر بالشوكولاتة

مكونات بسكويت النشادر بالشوكولاتة

نصف كيلو من الدقيق.

3 ملاعق كاكاو.

بيكنج بودر.

ملعقة نشا كبيرة.

كوب إلا ربع حليب.

بيضتان.

فانيليا.

ربع كيلو سكر.

في العجان الكهربائي قومي بوضع الزبدة والسكر وقلبيه معًا.

ضعي بعد ذبك البيض والفانيليا والحليب واتركي العجان حتى تمتزج.

في وعاء خارجي قومي بوضع جميع المكونات الجافة من دقيق وبيكنج بودر والكاكاو والنشا.

قلبي المكونات الجافة وضعيهم بالتدريج مع المكونات بالعجان.

أتركي العجينة مدة نصف ساعة لترتاح.

شكلي البسكويت باستخدام ماكينة البسكويت.

ضعيه في الفرن على درجة حرارة عالية مدة 20 دقيقة.

طريقة بسكويت النشادر بالشوكولاتة