تفتيح الأماكن الحساسة بسرعة البرق وإزالة سواد السنين بطريقة مجربة ومضمونة

تفتيح الأماكن الحساسة بسرعة هي أحد الأشياء التي ترغب بها كل أنثى، حيث تسعى جميع السيدات إلى تفتيح المناطق الحساسة بشكل رائع وفعال، وذلك لأن اسمرار المنطقة الحساسة من أكثر الأشياء التي تضعف الثقة بالنفس وخاصة للمتزوجات أو المقبلات على الزواج، فتبحث كل عروس عن وصفات طبيعية وآمنة من أجل تبييض تلك المنطقة، فتلجأ بعض النساء إلى الليزر ولكنه غالي الثمن، والبعض الأخر يلجأ إلى المكونات الطبيعية، حيث أنها غير باهظة الثمن كما أنهاآمنة ومضمونة.

تفتيح الأماكن الحساسة بسرعة

تعتبر تلك الوصفة من أكثر الوصفات الرائعة في تفتيح وتعطير المناطق الحساسة، ويمكن تنفيذ الوصفة كما يلي:

نصف كوب من الجلسرين

علبة من الفازلين الطبي

3 ملاعق من بودرة الأطفال.

عصير ليمونة.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة من جيل الصبار الطبيعي.

علبة فارغة ونظيفة ومعقمة.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض في وعاء صغير. نقوم بوضع هذا الوعاء على النار من أجل ذوبان الفازلين وتجانسه مع باقي المكونات. بعد تمام التجانس نترك الخليط حتى يبرد. ثم نقوم بصب الخليط في العلبة النظيفة. نترك الخليط ليلة كاملة في الثلاجة. ثم نقوم بتنظيف المنطقة الحساسة بالماء، ثم نقوم بدهنها يوميا صباحاً ومساءاً بهذا الخليط.

المكوناتطريقة تفتيح الأماكن الحساسةنصائح لتبييض الأماكن الحساسة

توجد بعض النصائح الفعالة التي يجب الالتزام بها من أجل تفتيح المنطقة الحساسة بشكل سهل وسريع، والنصائح كما يلي: