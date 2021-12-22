طريقة عمل هوت شوكليت ب3 مكونات موجوده في مطبخك مثل المحلات

الهوت شوكليت، هو من المشروبات التي يفضل الكثيرين تناولها في فصل الشتاء فهو يعطي الدفء والحرارة حيث أنه يسميه الكثيرين منا بمشروب الطاقة حيث ان الشيكولاته تعطي باور وطاقة وتشعرك بالدفء حتى عند الخروج اول شئ نفكر به هو طلب هوت شوكليت في المحلات ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة الهوت شوكليت بكل تكات المحلات حتى تستطيعي تقديمه في المنزل بكل سهولة لاطفالك.

كوب ونصف حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب شوكولاتة مبشورة.

2 ملعقة من السكر البني.

كوب ماء.

كريمة خفق للتزيين.

طريقة عمل الهوت شوكليت المكوناتطريقة التحضير

نحضر اناء ونضع به الحليب حسب الرغبة والماء ثم نضع عليهم نصف كمية الشوكلاته ونقوم بتقليبها ثن نضيف السكر والفانيليا مع الاستمرار في التقليب حتى تذوب السكر والشيكولاته، ثم نضعهم على نار متوسطة حى يغلي ثم نصبه في كاسات التقديم ويمكن تزيين الهوت شوكلت بالشوكلاته المبشورة.

طريقة عمل هوت شوكليت بالنشا

الكثير منا ربنا يستغرب من استخدام النشا في الهوت شوكليت ولكن الهوت شوكليت يساعد على الحصول على قوام غليظ.

شوكولاتة جالاكسي سادة ويمكن استخدام أي شكولاته بلاك.

رشة قرفة حسب الرغبة

رشة ملح.

2 كوب حليب.

نصف ملعقة صغيرة نشا.

2 ملعقة لبن بودرة.

المكوناتطريقة التحضير

نحضر أناء ونضع به الحليب والنشا والشيكولاته ثم نضعهم على نار متوسطة ونقوم بالتقليب ونتركهم على النار لمدة دقيقتين ثم نضيف الحليب البودرة والملح والقرفة، ثم نقوم بصب الهوت شوكليب في اكواب التقديم ويمكن تزييه بالكريمة او الشوكلاته المبشورة.

طريقة عمل الهوت شوكلت بالكاكاو

وهي الطريقة المتبعة لعمل مشروم الهوت شوكليت

المكونات

2 ونصف كوب حليب.

2 ملعقة كاكاو بودرة غير مُحلى.

3 ملاعق كبيرة سكر.

شوكولاتة مبشورة للتزيين.

طريقة التحضير