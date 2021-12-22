أسهل الطرق لإعادة تسخين المكرونة المسلوقة بعد جفافها.. كأنها طازجة ومطبوخة منذ دقائق

أسهل الطرق لإعادة تسخين المكرونة المسلوقة بعد جفافها، تعتبر المكرونة بكافة أنواعها من الوجبات المفضلة والسريعة في التحضير، ومن الوجبات التي يجب أن تؤكل ساخنة، لكن هناك مشكلة تواجهها الكثير من السيدات مشكلة وهي جفاف المكرونة بعد السلق وقبل إعدادها، فنقدم لكِ سيدتي طريقة إعادة تسخين المكرونة المسلوقة بعد جفافها.

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احضري وعاء وقومي بغلي كمية وفيرة من الماء، ثم قومي بوضع المكرونة المسلوقة في مصفاة، ثم ضعيها في الماء المغلي.

قومي بتقليب المكرونة من جميع الجهات إلى أن تسخن بالكامل.

قومي بوضعها في الصلصة أو كما ترغبين.

قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ضعي المكرونة في الصوص الذي قومتي بإعداده.

احضري صينية وادهنيها بقليل من الزيت وضعي بها المكرونة المسلوقة.

قومي بفرد المكرونة داخل الصينية بأكملها.

قومي بوضع الصوص سواء الصلصة الحمراء أو البيضاء.

قومي بعد ذلك بتغطية الصينية بورق الألومنيوم حتى لا تجف المكرونة ويتم تسخينها جيدًا.

ادخلي الصينية الفرن واتركيها لمدة عشرين دقيقة مع تقليبها باستمرار حتى يتم تسخينها بالكامل.

احضري وعاء غير لاصق وضعي به المكرونة وارفعيه على نار هادئة.

ضعي كمية قليلة من الزيت.

قومي بتغطية الوعاء واتركي المكرونة حتى تسخن مع الاستمرار في التقليب.

قومي بإضافة الصوص الأبيض أو الصلصة الحمراء إلى المكرونة وقلبي مرة أخرى على أن تكون كمية الصلصلة أكبر من كمية المكرونة.

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق كل ما عليكِ بوضع المكرونة في طبق وإدخالها الميكرويف لإعادة تسخينها مرة أخرى، ولكن لا بد كل الأواني المستخدمة أن تكون مناسبة لدرجة حرارة الميكرويف حتى لا يحترق الطعام.