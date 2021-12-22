الحل النهائي كريم الفازلين والجلسرين السحري لشد ترهلات البطن والخطوط البيضاء الرفيعة

كريم الفازلين والجلسرين ، من أقوى الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة الخطوط البيضاء الرفيعة، وترهلات البطن المزعجة الناتجة عن آثار الحمل والولادة نهائياً، فهذه المشكلة من أكبر المشاكل المزعجة التي تواجه أغلب السيدات وتسبب لهم الكثير من الازعاج، كما يحتوي على بعض المواد الطبيعية البسيطة التي تخترق الجلد فتعمل على إزالة الخطوط الرفيعة بشكل رائع، وتعالج تفكك الأنسجة المسببة لهذه الخطوط المزعجة وتظهر هذه المشكلة أسفل البطن، والأرداف، والفخذين، والذراعين وهذه المناطق أكبر عرضه لتفكك الأنسجة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والجلسرين السحري لشد ترهلات البطن وإزالة الخطوط البيضاء الرفيعة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم الفازلين والجلسرين السحري

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الجلسرين. ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقتين كبيرتين من النشا. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والجلسرين السحري لشد ترهلات البطن وإزالة الخطوط البيضاء الرفيعة بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الخليط في علبة متوسطة الحجم ونتركها داخل الثلاجة حتى تتماسك.

بعد ذلك نقوم باستخدمها يومياً على منطقة البطن والزراعين حتى نتخلص من الخطوط الرفيعة نهائياً.

يفضل استخدام الكريم لفترة طويلة حتى تعطينا نتائج أفضل وأسرع.

فوائد كريم الفازلين والجلسرين للبشرة.

يحتوي على بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-