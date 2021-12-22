طريقة عمل فتة العدس الأصفر بالطريقة الأردنية

فتة العدس من الأكلات الشتوية المغذية واليوم سنقدم لكم وصفة لإعدادها على الطريقة الأردنية، كما نذكركم بما قدمناه من قبل من وصفات معدة من العدس الأصفر الراعي الرسمي للشتاء كما يسميه البعض مثل أنواع شوربة العدس بعدة طرق مختلفة ومن بلاد مختلفة.مقادير الفتة
مقادير خبز الفتة
- عدد 5 رغيف خبز شامي أو لبناني.
- نصف كوب زيت زيتون.
- نعناع مجفف حوالي ملعقة صغيرة.
- رشة من الشطة الحمراء البودر.
مقادير الشوربة
- 2 كوب من العدس المجروش.
- حبة من البصل مفرومة بشكل ناعم.
- 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.
- 2 حبة جزر متوسطة الحجم.
- زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة بودرة مرق الدجاج.
- 10 كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- ملعقة من الكمون.
- فلفل أسود ربع ملعقة.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- 1/3 كوب من زيت الزيتون.
- قطع كل كمية الخبز باستخدام المقص أو السكين أو حتى باليدين ولكن مع مراعاة الحصول على مربعات صغيرة من الخبز ومتساوية في الحجم قدر الإمكان، ثم ضعه في إناء عميق.
- اخلط زيت الزيتون مع النعناع الجاف والشطة الحمراء ثم اسكب الخليط فوق قطع الخبز وقلبهم بشكل جيد.
- وزع بعد ذلك قطع الخبز في صينية فرن مفروشة بورق الزبدة وضعها في الفرن الساخن على درجة حرارة عالية حتى يتحمص الخبز بشكل كامل.
- تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى يتم إعداد شوربة العدس.
- لعمل شوربة العدس يشوح البصل المفروم في زيت نباتي على النار ثم نقوم بإضافة قطع الجزر المقطع على شكل حلقات والبطاطس المقطعة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من الماء الساخن ونترك الخليط حتى يدخل في عملية النضج.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العدس الأصفر المغسول جيدًا والمصفى ومعه مرق الدجاج البودر و10 أكواب من الماء.
- نترك الشوربة على النار حتى تمام النضج.
- بعد ذلك نخلط المكونات بالبليندر أو الخلاط ثم نقوم بإضافة التوابل وهي الملح والكركم والكمون والفلفل مع التقليب على النار.
- وأخيرًا يتم إضافة عصير الليمون وزيت الزيتون وفور الغليان نرفعها من على النار.
- لعمل فتة العدس نوزع كمية من الخبز المحمص في صينية بيركس ثم نسكب فوقها شوربة العدس بالتدريج، وبهذا تكون جاهزة للتقديم.
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فتة العدس من الأكلات الشتوية المغذية واليوم سنقدم لكم وصفة لإعدادها على الطريقة الأردنية، كما نذكركم بما قدمناه من قبل من وصفات معدة من العدس الأصفر الراعي الرسمي للشتاء كما يسميه البعض مثل أنواع شوربة العدس بعدة طرق مختلفة ومن بلاد مختلفة.مقادير الفتة
مقادير خبز الفتة
- عدد 5 رغيف خبز شامي أو لبناني.
- نصف كوب زيت زيتون.
- نعناع مجفف حوالي ملعقة صغيرة.
- رشة من الشطة الحمراء البودر.
مقادير الشوربة
- 2 كوب من العدس المجروش.
- حبة من البصل مفرومة بشكل ناعم.
- 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.
- 2 حبة جزر متوسطة الحجم.
- زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة بودرة مرق الدجاج.
- 10 كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- ملعقة من الكمون.
- فلفل أسود ربع ملعقة.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- 1/3 كوب من زيت الزيتون.
- قطع كل كمية الخبز باستخدام المقص أو السكين أو حتى باليدين ولكن مع مراعاة الحصول على مربعات صغيرة من الخبز ومتساوية في الحجم قدر الإمكان، ثم ضعه في إناء عميق.
- اخلط زيت الزيتون مع النعناع الجاف والشطة الحمراء ثم اسكب الخليط فوق قطع الخبز وقلبهم بشكل جيد.
- وزع بعد ذلك قطع الخبز في صينية فرن مفروشة بورق الزبدة وضعها في الفرن الساخن على درجة حرارة عالية حتى يتحمص الخبز بشكل كامل.
- تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى يتم إعداد شوربة العدس.
- لعمل شوربة العدس يشوح البصل المفروم في زيت نباتي على النار ثم نقوم بإضافة قطع الجزر المقطع على شكل حلقات والبطاطس المقطعة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من الماء الساخن ونترك الخليط حتى يدخل في عملية النضج.
- بعد ذلك نقوم بإضافة العدس الأصفر المغسول جيدًا والمصفى ومعه مرق الدجاج البودر و10 أكواب من الماء.
- نترك الشوربة على النار حتى تمام النضج.
- بعد ذلك نخلط المكونات بالبليندر أو الخلاط ثم نقوم بإضافة التوابل وهي الملح والكركم والكمون والفلفل مع التقليب على النار.
- وأخيرًا يتم إضافة عصير الليمون وزيت الزيتون وفور الغليان نرفعها من على النار.
- لعمل فتة العدس نوزع كمية من الخبز المحمص في صينية بيركس ثم نسكب فوقها شوربة العدس بالتدريج، وبهذا تكون جاهزة للتقديم.