طريقة عمل فتة العدس الأصفر بالطريقة الأردنية

فتة العدس من الأكلات الشتوية المغذية واليوم سنقدم لكم وصفة لإعدادها على الطريقة الأردنية، كما نذكركم بما قدمناه من قبل من وصفات معدة من العدس الأصفر الراعي الرسمي للشتاء كما يسميه البعض مثل أنواع شوربة العدس بعدة طرق مختلفة ومن بلاد مختلفة.

مقادير خبز الفتة

عدد 5 رغيف خبز شامي أو لبناني.

نصف كوب زيت زيتون.

نعناع مجفف حوالي ملعقة صغيرة.

رشة من الشطة الحمراء البودر.

مقادير الشوربة

2 كوب من العدس المجروش.

حبة من البصل مفرومة بشكل ناعم.

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

2 حبة جزر متوسطة الحجم.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بودرة مرق الدجاج.

10 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة من الكمون.

فلفل أسود ربع ملعقة.

نصف كوب من عصير الليمون.

1/3 كوب من زيت الزيتون.