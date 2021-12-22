اصنعي بنفسك في المنزل كريم النشا والزبادي للحصول علي بشرة مثل بشرة الأطفال

يعتبر كريم النشا والزبادي ، هو من أقوي وأفضل أنواع الكريمات، التي تعمل علي إزالة تجاعيد الوجه، وإزالة الاسمرار والبقع مهما كانت درجتها، ويعمل أيضاً علي تفتيح البشرة وترطيبها، وتبحث الكثير من السيدات والفتيات عن وصفة طبيعية 100%، تساعد علي تفتيح البشرة بسرعة وبكل سهولة، لذلك سوف ننصحكم بعمل هذا الكريم الطبيعي في المنزل، لأنه يعطي البشرة نضارة وحيوية ويجعلها صافية وبيضاء، عند استخدامك هذا الكريم سوف تحصلين علي بشرة خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات الجبارة التي تزيل الاسمرار والتجاعيد بسرعة رهيبة، هذا الكريم غني بالكثير من العناصر المضادة للأكسدة، التي تعمل علي عدم ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وهو يتكون من مكونات متوفرة في كل مكان وبسيطة، يمكنك تحضير كريم النشا والزبادي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم النشا والزبادي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرهيب وهي كالاتي:-

2 معلقة من الزبادي الرائب.

عصير نصف لليمونة.

2 معلقة من دقيق اللوز الناعم.

معلقة صغيرة من اللبن البودرة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات تحضير كريم النشا والزبادي للتفتيح وتنظيف البشرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الزبادي واللبن البودرة، ويتم المزج جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون، ودقيق اللوز الناعم، ويتم المزج جيداً حتي يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك يوضع الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق، ويتم دهن الكريم يومياً علي بشرة نظيفة. ثم يتم غسل الوجه في الصباح بالماء الفاتر، ويستخدم الكريم لمدة شهر وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد النشا والزبادي للبشرة

هيا بنا نذكر لكم أهم هذه الفوائد وهي كالاتي:-

يساعد النشا علي امتصاص الزيوت الزائدة في الجلد.

يعمل أيضاً علي علاج الطفح الجلدي والحكة.

يساعد في التخلص من حروق الشمس وتهيج الجلد.

يعمل علي تعزيز رطوبة البشرة ووقايتها من الجفاف.

يخلصك من تصبغات وعيوب البشرة.

يعتبر الزبادي مضاد لشيخوخة البشرة.

الزبادي مضاد للالتهابات لاحتوائه علي الزنك.

ماسك النشا والنعناع للترطيب البشرة والعناية بها

هيا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به 15 ورقة نعناع طازجة ومعلقة من العسل الأبيض، وعصير نصف لليمونة، ونقوم بخلطهم جيداً. ثم نضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، وحبة من الموز ونستمر في الخفق، حتي نحصل علي قوام متجانس وكريمي. بعد ذلك نضع الخليط علي بشرة نظيفة وجافة، ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف تماماً، ثم يغسل بالماء البارد. ثم تجفف البشرة تماماً وترطيب بكريم مرطب للبشرة، تكرر الوصفة مرتين في الاسبوع، للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الجرجير والنشا لفرد الشعر المجعد

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك السحري في فرد الشعر وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به حزمة من الجرجير الطازج، وربع كوب ماء، و معلقة من عسل النحل، ونقوم بخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضع معلقة من زيت الزيتون، ومعلقة من زيت اللوز الحلو، ومعلقة كبيرة من النشا، ونستمر في خلطهم جيداً، حتي تتجانس المكونات.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء فقط، ثم نقوم بوضع الخليط عليه، ونتركه لمدة ثلاث ساعات، حتي يجف بعد ذلك يغسل بالماء والشامبو، وتكرر الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع.

طريقة عمل ماسك البطاطس والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

تعرفي من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع في المنزل وهي كالاتي:-