تعرف علي الفوائد المذهلة للكاكا للجسم والمعروفة بفاكهة المستقبل

تعتبر الكاكا من الفواكه المجهولة لدي العديد من الناس لها العديد من الفوائد وهي من أكثر الفواكه احتواءا علي الفيتامينات والمعادن وتساعد الكاكا في علاج العديد من الأمراض ويعتبر الأطباء الكاكا فاكهة المستقبل حيث تساعد بدرجة كبيرة علي رفع مناعة الجسم تتميز بطعمها الحلو وسعرها المنخفض وتوافرها داخل الأسواق ويمكن تقديمها للطفل بعد عمر الستة أشهر فهي جميلة جدا في مرحلة التسنين ( بداية تكوين الأسنان عند الأطفال ) فهي فاكهة قوامها غض لا تجهد اللثة وتقلل من التهابات اللثة وسهلة البلع ونوضح هنا العناصر الغذائية الموجودة في الكاكا وفوائدها للجسم وللمرأة الحامل علي الأخص .

تحتوي الكاكا علي عدد كبير جدا من المعادن حيث تحتوي علي ( الحديد والبوتاسيوم الكالسيوم والماغيسيوم والفوسفور والمنجنيز واليود والنحاس والزنك ) .

تحتوي فيتامين ( أ -ب – سي ) .

العديد من البروتينات وخاصة البروتينات الهامة للغدة الدرقية .

مضادات الأكسدة والألياف والبيتا كاروتين والفلافونويد .

حماية القلب والشرايين .

تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم .

مفيدة للغدة الدرقية .

حماية الأعصاب .

التحسين من عمل الجهاز الهضمي وعلاج آلام القولون والإمساك .

تقاوم العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الرئة والمرئ والرحم والمعدة والأمعاء والدم .

توسيع الشعب الهوائية وإذابة المخاط .

تقوية جهاز المناعة .

تساعد في نمو الشعر وكذلك تمنع تساقطه .

تحافظ علي نضارة وشباب البشرة .

تقوية البصر وكذلك الحفاظ علي الشبكية .

تقوية العظام وتساعد في تكوين الغضاريف .

الحماية من أعراض البرد والإنفلونزا .

علاج الربو الشعبي وتحسين عمل الجهاز التنفسي وتقلل من التهاب الشعب الهوائية .

القيمة الغذائية للكاكا فاكهة المستقبلفوائد الكاكا المذهلة للجسمفوائد الكاكا للحامل

هناك العديد من الفواكه المفيدة للمرأة الحامل طوال فترة الحمل مثل الموز والبرتقال والكرز والكاكا ونوضح هنا فوائد الكاكا للحامل وهي