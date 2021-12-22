اشربه صباحا لتنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين في 5 أيام

هناك العديد من المشاكل التي يمر بها الجسم و عادة تكون هذه المشاكل الصحية السبب الأول لها هو الطريقة التغذية الخاطئة أو تناول المأكولات غير الصحية والدهون المشبعة التي تسبب العديد من المشاكل جسم الإنسان وكما يقال أن المعدة بيت الداء لذلك لابد من العناية جيدا في المعدة والقولون والحرص على تنظيف القولون من السموم والشوائب التي يتعرض لها بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام غير الصحي ويمكن أن يحدث ذلك من خلال تناول بعض المشروبات المفيدة التي تعمل على التخلص من السموم الموجودة في القولون وحمايته من الإصابة في البكتيريا و الفيروسات وخلال هذا المقال سنتحدث عن مشروب يمكن من خلاله ‏تنظيف القولون من السموم وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها لإعداد هذا المشروب.

‏مكونات إعداد مشروب للتخلص من السموم في القولون

حتى نستطيع التخلص من السموم الموجودة في المعدة والقولون لابد من الحرص على تناول المأكولات الصحية و العناصر الطبيعية التي تساعد الجسم على أن يكون أكثر قابليه لعمليات الهضم وخلال هذه الفترة سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي نحتاجها لإعداد مشروب تنظيف القولون من السموم وجميع هذه المكونات الطبيعية ولها العديد من الفوائد و الآثار التي يحتاج إليها الجسم الإنسان وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

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‏ ملعقة كبيرة من اليانسون.

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‏ ملعقة كبيرة من الكركم.

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‏ ملعقة كبيرة من الكركديه.

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‏ ملعقة كبيرة من الكمون.

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‏ ملعقتين من عصير الليمون.

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‏ ملعقة من العسل.

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‏ كوب من الماء الدافئ.

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طريقة عمل مشروب تنظيف القولون من السموم

هناك العديد من المشكلات التي يمكن صناعتها لتنظيف القولون من خلال الخطوات التالية سنتعرف على مشروب يحتوي على العديد من الأعشاب المفيدة وهذا المشروب خطوات عمله هي:

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