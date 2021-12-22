بكوب سمنة بلدي اصنعي معمول التمر الصعيدي على أصوله أحلى من الجاهز

معمول التمر الصعيدي ، من أحلى وأطعم أنواع الحلويات الناعمة التي تمتلك طعم ونكهة السمنة البلدي الجميلة التي تجعله يحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الناعمة، وتجد عليه إقبال شديد من الناس، ويفضلون تناوله بجانب المشروبات الساخنة، وهو يختلف تماماً عن الحلويات الأخرى في الشكل والطعم والرائحة، ويعرف بقوامه الدائب الذي يجذب الناس إليه، ويمكن حشوه بالتمر، أو الملبن، المكسرات التي تزيد من حلاوة طعمه، وطريقة تحضيره في البيت سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معمول التمر الصعيدي الناعم أحلى من الجاهز. مكونات معمول التمر الصعيدي مكونات معمول التمر الصعيدي يتكون المعمول من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب من السمنة البلدي.

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر.

سكر بودرة للتزين.

ربع كيلو من العجوة الجاهزة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معمول التمر الصعيدي الناعم أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نقوم بوضع السمنة على نار هادئة حتى تسخن جيداً. نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نصب السمنة الساخنة على خليط الدقيق ونقلبهم باستمرار حتى يختفي الدقيق تماماً. نغطي العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يبرد، ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى ترتاح قليلا. بعد ذلك نحضر العجوة ونضيف إليها ملعقة صغيرة من السمنة البلدي ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تصبح مثل العجينة. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجوة إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نحضر كرات العجين ونفردها بواسطة اليد ثم نضع قطعة العجوة في منتصف العجينة ونغلقها جيداً. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، بعد ذلك نحضر قالب التشكيل ونضع كرات العجين داخل القالب حتى تأخذ الشكل المناسب. نرص قطع المعمول في صينية كبيرة، ثم نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج المعمول من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نرص على طبق التقديم ونزينه بالسكر البودرة حتى يصبح جميل الشكل. سر نجاح معمول التمر الصعيدي بالمنزل سوف نتعرف على بعض الأسرار البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمل حلويات مضبوطة بالمنزل وهى كالتالي:- تسخين السمنة جيداً قبل وضعها على الخليط.

يفضل خلط المكونات الجافة مع بعضها قبل وضع السمنة.

تسخين الفرن من الأمور الضرورية قبل وضع المخبوزات داخلها.

وضع القليل من الحبهان، والمحلب يجعل طعمه لذيذ وشهي.

وضع البيكنج مع الدقيق حتى لا يفسد. الوسوم

معمول التمر الصعيدي ، من أحلى وأطعم أنواع الحلويات الناعمة التي تمتلك طعم ونكهة السمنة البلدي الجميلة التي تجعله يحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الناعمة، وتجد عليه إقبال شديد من الناس، ويفضلون تناوله بجانب المشروبات الساخنة، وهو يختلف تماماً عن الحلويات الأخرى في الشكل والطعم والرائحة، ويعرف بقوامه الدائب الذي يجذب الناس إليه، ويمكن حشوه بالتمر، أو الملبن، المكسرات التي تزيد من حلاوة طعمه، وطريقة تحضيره في البيت سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معمول التمر الصعيدي الناعم أحلى من الجاهز. مكونات معمول التمر الصعيدي مكونات معمول التمر الصعيدي يتكون المعمول من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب من السمنة البلدي.

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر.

سكر بودرة للتزين.

ربع كيلو من العجوة الجاهزة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معمول التمر الصعيدي الناعم أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نقوم بوضع السمنة على نار هادئة حتى تسخن جيداً. نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نصب السمنة الساخنة على خليط الدقيق ونقلبهم باستمرار حتى يختفي الدقيق تماماً. نغطي العجين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يبرد، ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى ترتاح قليلا. بعد ذلك نحضر العجوة ونضيف إليها ملعقة صغيرة من السمنة البلدي ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تصبح مثل العجينة. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجوة إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نحضر كرات العجين ونفردها بواسطة اليد ثم نضع قطعة العجوة في منتصف العجينة ونغلقها جيداً. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، بعد ذلك نحضر قالب التشكيل ونضع كرات العجين داخل القالب حتى تأخذ الشكل المناسب. نرص قطع المعمول في صينية كبيرة، ثم نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج المعمول من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نرص على طبق التقديم ونزينه بالسكر البودرة حتى يصبح جميل الشكل. سر نجاح معمول التمر الصعيدي بالمنزل سوف نتعرف على بعض الأسرار البسيطة التي تجعلنا نقوم بعمل حلويات مضبوطة بالمنزل وهى كالتالي:- تسخين السمنة جيداً قبل وضعها على الخليط.

يفضل خلط المكونات الجافة مع بعضها قبل وضع السمنة.

تسخين الفرن من الأمور الضرورية قبل وضع المخبوزات داخلها.

وضع القليل من الحبهان، والمحلب يجعل طعمه لذيذ وشهي.

وضع البيكنج مع الدقيق حتى لا يفسد.

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