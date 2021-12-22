شربتها ودخلت الحمام نزلت دهون وشحوم متحجرة من زمن وفي ٧أيام تخلصت من الكرش والجناب طلعت بتخسس جدا

نجد أنه يعاني الكثير منا من زيادة الوزن وتراكم الدهون وخاصة دهون الكرش والجوانب ولا يجد من يعاني من ذلك حل لهذه المشكلة فأصبحت الرياضة مملة كثيرا إلى جانب المتابعات الطبيعة لم تجدر بنفعها لذلك سوف نقوم اليوم بعرض لكم معجزة الحرق واذابة الدهون من خلال هذا المقال.

وجد مؤخرا اكتشاف رائع في حرق الدهون وإذابتها في عالم الإعشاب سوف نقوم بالتعرف عليه من خلال المكونات التالية:

٥ أوراق من ورق الغار.

بعض أوراق النعناع.

٢ملعقة من الكزبرة الناشفة الغير مطحونة.

ملعقة من الشاي الأخضر.

عود من القرفة.

٢ كوب من الماء.

نحضر وعاء فارغ.

نضع جميع المكونات السابقة في الوعاء.

نضع عليه الماء.

نضع المكونات على النار حتى تمام الغليان.

ثم نقوم بتناولها على مدار اليوم بعد تصفيتها.