طريقة عمل أشهر صوصات الحلويات في البيت وتستخدم لجميع أنواع الحلويات

وصفات جديدة لعمل صوصات الحلويات في المنزل وإعدادها بطريقة وسريعة وبسيطة أيضا وصوصات تستخدم لجميع أنواع الحلويات، أن ما يميز أي نوع من أنواع الحلويات هو مظهر الحلويات والطعام لأن ذلك هو ما يميزه، وهناك أيضا الصوص هو ما يضيف الي الحلويات طعم خاص ومميز ومحبب وخاصة للأطفال الصغار وأيضا للكبار، كما يوجد العديد من أنواع الصوصات المسكرة والمشهورة والمختلفة التي نضفها للتزيين الكيكات أو الحلويات بجميع أنواعها.

صوصات

هناك الكثير من أنواع صوصات الحلويات المسكرة التي يمكننا تحضيرها بأنفسنا في المنزل وذلك دون بذل جهد كبير أو شرائها من الخارج بمبلغ غالي، لذلك سنتعرف علي طريقة صنع بعض تلك الصوصات.

طريقة عمل صوص الفراولة

اولا نحضر كوبين من الفراولة المقطعة الي اربعه قطع ثم نضعها في إناء علي نار متوسطة الحرارة.

نضيف الي الفراولة مع اربعه ملاعق كبيرة من السكر ونضع أيضا ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

نقوم بتقليب المكونات علي النار ثم نقوم بترك المزيج لمدة ربع ساعة حتي يبدأ في الغليان.

نرفع الإناء ونتركه حتي يبرد ثم نقوم بفرمه في الخلاط ونقوم باستخدامه علي الكيك أو التورتة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المكونات

ربع كوب من الحليب الطازج

نصف كوب من القشطة

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو

خمس مكعبات كبيرة من الشكولاتة الخام

ملعقة صغيرة من الزبدة

طريقة الإعداد

نحضر وعاء ونضع فيه كل من الحليب والزبدة وأيضا القشطة ثم نضعهم علي حمام مائي مع التقليب.

نقلب المكونات مع بعضهم البعض حتي يتجانسون ثم بعد ذلك نضيف قطع الشكولاتة وأيضا الكاكاو.

نقلب المكونات مرة اخري مع بعضهم البعض حتي يذبون تماما ويتجانسون مع بعضهم البعض.

نرفع الوعاء من الحمام البخاري ونضعه جانبا حتي يصبح باردا تماما ثم نقوم باستخدامه.

نحضر قدر عميق ونضع فيه كوب من السكر الأبيض ونضعه علي نار عالية الحرارة ثم نقوم بتركه حتي يذوب السكر.

نقوم بعد ذلك بتقليب السكر في القدر ونستمر في خفقه جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين حتي يبدأ السكر في الغليان.

نضيف بعد ذلك إليه ست ملاعق كبار من الزبدة ونقوم بتقليبها مع السكر حتي تذوب الزبدة تماما ويصبح الخليط متجانس.

نرفع القدر من علي النار بعد ذلك ثم نضيف إليه وهو ساخنا نصف كوب من كريمة الخفق ولكن كريمة الخفق الثقيلة.

نقوم بعد ذلك بتقليب الكريمة مع باقي المكونات بشكل سريع حتي يصبح الصوص ثقيلا ثم نقوم باستخدامه علي الكيك أو غيره.

صوص الكراميل