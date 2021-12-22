لازم تجربيها.. كيكة الزبادي اليومية في الخلاط هشة واقتصادية في 3 دقائق فقط

كيكة الزبادي، بدأت درجات الحرارة بالانخفاض في أغلب الدول العربية معلنةً عن قدوم الشتاء، وكما نعلم فإن فصل الشتاء يزداد فيه الشعور بالجوع وخاصة في المساء، لذلك تحضر أغلب ربات البيوت الكيك في المنزل باستمرار، ليتم تناوله مع كوب من الشاي الساخن، ومن أطيب أنواع الكي كالتي يمكن تحضيره في مثل هذه الأوقات كيك الزبادي الهش، والذي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، إليكم بعضاً منها: مكونات إعداد كيكة الزبادي اليومية كوب من الزبادي.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

كوبين وربع من الدقيق الأبيض. طريقة عمل كيكة الزبادي اليومية نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر قالب مناسب وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق بالكامل.

نخفق الزبدة والسكر بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نضيف البيض بالتدريج والفانيليا وبشر الليمون ونخلط مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس فاتح اللون.

نضيف الزبادي ثم نعيد الخفق لمدة دقيقتين.

نخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم ننخل الخليط ونضيف له الخليط السائل ونخلط جيداً.

نخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم ننخل الخليط ونضيف له الخليط السائل ونخلط جيداً. نضع الخليط في الصينية وندخل الكيك الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن 45 دقيقة ولا نخرجها قبل التأكد من أنها نضجت تماماَ. طريقة أخري لعمل كيك الزبادي مكونات إعداد كيكة الزبادي اليوميةطريقة عمل كيكة الزبادي اليوميةطريقة أخري لعمل كيك الزبادي المكونات كوب ونصف من الزبادي.

ثلثين الكوب زيت زيتون.

كوب وربع من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

رشة من الملح.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض. طريقة التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر قالب مناسب وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق بالكامل.

نخفق الزبادي وزيت الزيتون جيداً باستخدام مضرب كهربائي.

نضيف السكر والبيض والفانيلا ورشة جوزة الطيب والفانيلا ونعيد الخفق لمدة ثلاث أو أربع دقائق.

ننخل الدقيق ونضيف له البيكنج بودر والملح ثم نضيف الجميع إلى خليط المواد السائلة ونخلط جيداً حتى يختفي الدقيق.

نضع خليط الكيك في القالب ثم ندخله الفرن لمدة لا تقل 50 دقيقة. طريقة التحضير الوسوم

كيكة الزبادي، بدأت درجات الحرارة بالانخفاض في أغلب الدول العربية معلنةً عن قدوم الشتاء، وكما نعلم فإن فصل الشتاء يزداد فيه الشعور بالجوع وخاصة في المساء، لذلك تحضر أغلب ربات البيوت الكيك في المنزل باستمرار، ليتم تناوله مع كوب من الشاي الساخن، ومن أطيب أنواع الكي كالتي يمكن تحضيره في مثل هذه الأوقات كيك الزبادي الهش، والذي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة، إليكم بعضاً منها: مكونات إعداد كيكة الزبادي اليومية كوب من الزبادي.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

كوبين وربع من الدقيق الأبيض. طريقة عمل كيكة الزبادي اليومية نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر قالب مناسب وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق بالكامل.

نخفق الزبدة والسكر بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نضيف البيض بالتدريج والفانيليا وبشر الليمون ونخلط مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس فاتح اللون.

نضيف الزبادي ثم نعيد الخفق لمدة دقيقتين.

نخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم ننخل الخليط ونضيف له الخليط السائل ونخلط جيداً.

نخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم ننخل الخليط ونضيف له الخليط السائل ونخلط جيداً. نضع الخليط في الصينية وندخل الكيك الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن 45 دقيقة ولا نخرجها قبل التأكد من أنها نضجت تماماَ. طريقة أخري لعمل كيك الزبادي مكونات إعداد كيكة الزبادي اليوميةطريقة عمل كيكة الزبادي اليوميةطريقة أخري لعمل كيك الزبادي المكونات كوب ونصف من الزبادي.

ثلثين الكوب زيت زيتون.

كوب وربع من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

رشة من الملح.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض. طريقة التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر قالب مناسب وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق بالكامل.

نخفق الزبادي وزيت الزيتون جيداً باستخدام مضرب كهربائي.

نضيف السكر والبيض والفانيلا ورشة جوزة الطيب والفانيلا ونعيد الخفق لمدة ثلاث أو أربع دقائق.

ننخل الدقيق ونضيف له البيكنج بودر والملح ثم نضيف الجميع إلى خليط المواد السائلة ونخلط جيداً حتى يختفي الدقيق.

نضع خليط الكيك في القالب ثم ندخله الفرن لمدة لا تقل 50 دقيقة. طريقة التحضير

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