أسهل طريقة لتسمين الخدود خلال أيام بمعلقة حلبة والنتيجة جنان

تعد الخدود السمينة والممتلئة علامة من علامات الجمال التي تتحلي بها كل الفتيات أو السيدات حيث أنها تؤثر علي الشكل العام بالنسبة للوجه وتعطيعه جمال ورونق ملفت للأنظار وبالتحديد عندما تكون عظام الخدود مرتفعة، فعندما تكون عظام الخدود متدلية إلي الأسفل فهذا يدل علي التقدم في السن وبالتالي يؤثر علي جميع السيدات ومن المعروف أن الخدود الممتلئة تكون عند الشباب وهذا يكون بسبب الدهون التي تكون موجودة في منطقة الخدود في مرحلة الشباب فتتلاشي هذه الدهون عند التقدم في العمر ويعني هذا أن الخدود خالية من الدهون فتكون متدلية إلي الأسفل مما يعطي مظهر غير مرغوب فيه للوجه ومن خلال هذا تفقد المرأة جاذبيتها وجمالها، لذلك تبحث كل السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد علي تسمين الخدود وتعالج أيضا نحافة الوجه حيث توجد العديد من الوصفات التي تكون كل مكوناتها موجودة في كل المطابخ، ومن ناحية آخري نجد عدد كبير من الفتيات يقومون بإستخدام الكريمات التي تعمل علي تسمين الخدود أيضا ولكن إستخدام هذه الأشياء من أخطر الإستخدامات التي تؤثر سلبيا علي البشرة مما يصيبها ببعض الأمراض التي يصعب علاجها وهذا لأنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة لا تناسب البشرة بجميع أنواعها. مكونات خلطة الحلبة لتسمين الخدود ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون. طريقة عمل خلطة الحلبة لتسمين الخدود يتم تجهيز ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة ونقوم بغسلهم جيدا بالماء للتخلص من الأتربة وبعد ذلك قومي بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به كمية بذور الحلبة ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في الخلط حتي تكون الحلبة بودر.

وبعد ذلك قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع به مسحوق الحلبة البودر ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة كمية قليلة من الماء ويتم خلطهم مع بعض و يكون قوام هذه الخلطة ثقيل.

ونقوم بوضع خلطة الحلبة علي الخدود مع التدليك عليها برفق ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة ثم قومي بغسلها بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة كل يوم. مكونات خلطة الحلبة لتسمين الخدودطريقة عمل خلطة الحلبة لتسمين الخدود الوسوم

تعد الخدود السمينة والممتلئة علامة من علامات الجمال التي تتحلي بها كل الفتيات أو السيدات حيث أنها تؤثر علي الشكل العام بالنسبة للوجه وتعطيعه جمال ورونق ملفت للأنظار وبالتحديد عندما تكون عظام الخدود مرتفعة، فعندما تكون عظام الخدود متدلية إلي الأسفل فهذا يدل علي التقدم في السن وبالتالي يؤثر علي جميع السيدات ومن المعروف أن الخدود الممتلئة تكون عند الشباب وهذا يكون بسبب الدهون التي تكون موجودة في منطقة الخدود في مرحلة الشباب فتتلاشي هذه الدهون عند التقدم في العمر ويعني هذا أن الخدود خالية من الدهون فتكون متدلية إلي الأسفل مما يعطي مظهر غير مرغوب فيه للوجه ومن خلال هذا تفقد المرأة جاذبيتها وجمالها، لذلك تبحث كل السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد علي تسمين الخدود وتعالج أيضا نحافة الوجه حيث توجد العديد من الوصفات التي تكون كل مكوناتها موجودة في كل المطابخ، ومن ناحية آخري نجد عدد كبير من الفتيات يقومون بإستخدام الكريمات التي تعمل علي تسمين الخدود أيضا ولكن إستخدام هذه الأشياء من أخطر الإستخدامات التي تؤثر سلبيا علي البشرة مما يصيبها ببعض الأمراض التي يصعب علاجها وهذا لأنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة لا تناسب البشرة بجميع أنواعها. مكونات خلطة الحلبة لتسمين الخدود ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون. طريقة عمل خلطة الحلبة لتسمين الخدود يتم تجهيز ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة ونقوم بغسلهم جيدا بالماء للتخلص من الأتربة وبعد ذلك قومي بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به كمية بذور الحلبة ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في الخلط حتي تكون الحلبة بودر.

وبعد ذلك قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع به مسحوق الحلبة البودر ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون، ثم نقوم بإضافة كمية قليلة من الماء ويتم خلطهم مع بعض و يكون قوام هذه الخلطة ثقيل.

ونقوم بوضع خلطة الحلبة علي الخدود مع التدليك عليها برفق ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة ثم قومي بغسلها بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة كل يوم. مكونات خلطة الحلبة لتسمين الخدودطريقة عمل خلطة الحلبة لتسمين الخدود

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتسمين الخدود خلال أيام بمعلقة حلبة والنتيجة جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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