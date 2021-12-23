طريقة عمل حمص الشام على أصوله بكل أسراره

حمص الشام يعد من أكثر المقبلات الشتوية التي يتم تناولها في فصل الشتاء بالاخص وهذا لأنه يتميز بطعمه المميز جدًا والمختلف عن المشروبات الأخرى الشتوية، حيث يعد حمص الشام من أكثر المقبلات التي بفصل الجميع تناولها من الخارج وبالأخص من العربات التي تتواجد في الطرقات و الكورنيش وهذا لأنهم يستخدمون طريقة سرية و مختلفة في تحضيره لهذا يتميز عن غيره، ولان جميع الأمهات يفضلون تناول الأطعمة من المنزل أصبحوا يتساءلون عن السر الذي تستخدمه المطاعم و العربات في تحضير حمص الشام، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضير الأصلية والمكون السري الذي يعطيه نكهة و طعم مميز.

يعتمد حمص الشام في مكوناته على مجموعة من التوابل و المكونات الأخرى التي تعطيه طعم مميز، مكوناته هي:

2 كوب كبير من الحمص الشام.

4 فصوص من الثوم المفروم.

3 حبات كبيرة من الطماطم الطازجة.

ملعقة صغيرة من الشطة البودر.

كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 أكواب من الماء.

حضري حمص الشام من المنزل بخطوات بسيطة وهي: