طريقة عمل حمص الشام على أصوله بكل أسراره

حمص الشام يعد من أكثر المقبلات الشتوية التي يتم تناولها في فصل الشتاء بالاخص وهذا لأنه يتميز بطعمه المميز جدًا والمختلف عن المشروبات الأخرى الشتوية، حيث يعد حمص الشام من أكثر المقبلات التي بفصل الجميع تناولها من الخارج وبالأخص من العربات التي تتواجد في الطرقات و الكورنيش وهذا لأنهم يستخدمون طريقة سرية و مختلفة في تحضيره لهذا يتميز عن غيره، ولان جميع الأمهات يفضلون تناول الأطعمة من المنزل أصبحوا يتساءلون عن السر الذي تستخدمه المطاعم و العربات في تحضير حمص الشام، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضير الأصلية والمكون السري الذي يعطيه نكهة و طعم مميز.مكونات عمل حمص الشام
يعتمد حمص الشام في مكوناته على مجموعة من التوابل و المكونات الأخرى التي تعطيه طعم مميز، مكوناته هي:
- 2 كوب كبير من الحمص الشام.
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- 3 حبات كبيرة من الطماطم الطازجة.
- ملعقة صغيرة من الشطة البودر.
- كوب من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 4 أكواب من الماء.
حضري حمص الشام من المنزل بخطوات بسيطة وهي:
- أولاً يا عزيزتي قم بتنظيف الحمص بالماء لكي تتخلصي من جميع الشوائب العالقة عليه، لهذا يفضل تنظيف حمص الشام أكثر من مرة.
- بعد ذلك قومي بنقع حمص الشام في الماء لمدة 6 ساعات حتى يتضاعف حجمه.
- نقوم بتقطيع حبات الطماطم مكعبات كبيرة الحجم ونقوم بضربها في الخلاط جيدًا.
- ثم نقوم بتصفية الطماطم بالمصفاة حتى يصبح عصير.
- نضع الآن فى إناء على النار 4 أكواب من الماء حتى تمام الغليان.
- نضيف الثوم المفروم على الماء و الطماطم وحمص الشام المنقوع.
- نتركه حتى يغلي حمص الشام مع الماء ونبدأ بإضافة الملح و الكمون و الشطة ونتركه لمدة 45 دقيقة مع إضافة ماء مغلي إذا قلت الماء.
- عندما ينضج حمص الشام نقوم بتطفئة النار ورفع حمص الشام من على النار.
- نحضر الاكواب و نقوم بوضع القليل من عصير الليمون ثم نضيف حمص الشام و بقدم ساخن للطعام بجانب قطع من الليمون.
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حمص الشام يعد من أكثر المقبلات الشتوية التي يتم تناولها في فصل الشتاء بالاخص وهذا لأنه يتميز بطعمه المميز جدًا والمختلف عن المشروبات الأخرى الشتوية، حيث يعد حمص الشام من أكثر المقبلات التي بفصل الجميع تناولها من الخارج وبالأخص من العربات التي تتواجد في الطرقات و الكورنيش وهذا لأنهم يستخدمون طريقة سرية و مختلفة في تحضيره لهذا يتميز عن غيره، ولان جميع الأمهات يفضلون تناول الأطعمة من المنزل أصبحوا يتساءلون عن السر الذي تستخدمه المطاعم و العربات في تحضير حمص الشام، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضير الأصلية والمكون السري الذي يعطيه نكهة و طعم مميز.مكونات عمل حمص الشام
يعتمد حمص الشام في مكوناته على مجموعة من التوابل و المكونات الأخرى التي تعطيه طعم مميز، مكوناته هي:
- 2 كوب كبير من الحمص الشام.
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- 3 حبات كبيرة من الطماطم الطازجة.
- ملعقة صغيرة من الشطة البودر.
- كوب من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 4 أكواب من الماء.
حضري حمص الشام من المنزل بخطوات بسيطة وهي:
- أولاً يا عزيزتي قم بتنظيف الحمص بالماء لكي تتخلصي من جميع الشوائب العالقة عليه، لهذا يفضل تنظيف حمص الشام أكثر من مرة.
- بعد ذلك قومي بنقع حمص الشام في الماء لمدة 6 ساعات حتى يتضاعف حجمه.
- نقوم بتقطيع حبات الطماطم مكعبات كبيرة الحجم ونقوم بضربها في الخلاط جيدًا.
- ثم نقوم بتصفية الطماطم بالمصفاة حتى يصبح عصير.
- نضع الآن فى إناء على النار 4 أكواب من الماء حتى تمام الغليان.
- نضيف الثوم المفروم على الماء و الطماطم وحمص الشام المنقوع.
- نتركه حتى يغلي حمص الشام مع الماء ونبدأ بإضافة الملح و الكمون و الشطة ونتركه لمدة 45 دقيقة مع إضافة ماء مغلي إذا قلت الماء.
- عندما ينضج حمص الشام نقوم بتطفئة النار ورفع حمص الشام من على النار.
- نحضر الاكواب و نقوم بوضع القليل من عصير الليمون ثم نضيف حمص الشام و بقدم ساخن للطعام بجانب قطع من الليمون.
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