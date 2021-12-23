احلى طرق ووصفات متنوعة لعمل سمك التونة المقلى والمشوى وفى الفرن مع سر الخلطة والتتبيلة

يعتبر سمك التونة من الاكلات البحرية المميزة والتى يفضلها الكثير بسبب طعمها اللذيذ والشهى. كما يتميز سمك التونة بانة يحتوى على فوائد متعددة لا حدود لها بالاضافة الى القيم الغذائية العالية والغنية بالمعادن والبروتينات الهامة والتي يحتاجها الجسم. وتعتبر التونة الكبيرة من الاكلات المحببة وتختلف طرق عمل التونة. وسوف نقدم طرق متنوعة لعمل التونة حيث تبحث الامهات وربات البيوت عن طرق عمل التونة بطريقة سهلة ومفيدة فى المنزل. طريقة عمل سمك التونة فى الفرن بطريقة سهلة المكونات اللازمة اثنين كيلو من سمك التونة الكبيرة.

ثلاث حبات من الفلفل الحار.

حبة طماطم مفرومة.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

بصلة مفرومة للتتبيلة. وبصلة شرائح لصينية الفرن.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثم ملعقة من الفلفل الاسود والكمون.

ايضا ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

مع خمس معالق من الزيت. طريقة عمل سمك التونة فى الفرن بطريقة سهلة المكونات اللازمة طريقة عمل يمك التونة فى الفرن غسل التونة جيدا ثم تقطيعها حسب الرغبة.

وضع سمك التونة فى وعاء مناسب ثم وضع جميع البهارات المكونات على سمك التونة وفركه جيدا ماعدا الطماطم والبصل الشرائح والفلفل والزيت .

يترك سمك التونة فى الخليط لمدة ساعة حتى تتبل جيدا. نحضر صينية الفرن ويوضع بها قليل من الزيت ثم نضع بعض شرائح البصل .

ارص قطع التونة بالتتبيلة كما هى على شرائح البصل. ثم نضع بعض شرائح البصل والفلفل الحار والمطاطم على سمك التونة.

رش قليل من الملح والفلفل الاسود والكمون على صينية الفرن و وضع بعض عصير الليمون.

تسخين الفرن ثم تغطية سمك التونة فى الصينية بورق الالمنيوم ثم وضعها فى الفرن نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة نخرج صينية التونة ونرفع ورق الالمنيون من عليها واعادة الصينية فى الفرن حتى يتحمر سمك التونة.

نخرج سمك التنونة من الفرن بعد ذلك ويقدم مع السلطات والارز. طريقة عمل يمك التونة فى الفرن طريقة عمل سمك التونة المقلى المكونات والمقادير كيلو من سمك التونة.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود والكمون والملح.

حبتان من الفلفل الأخضرمقطع ناعم.

ربطة بقدونس مع شبت مقطعة قطع ناعمة أو مفرومة.

كمية من الزيت للقلى.

كرب من الدقيق. طريقة عمل سمك التونة المقلى المكونات والمقادير طريقة التحضير غسل سمك التونة جيدا بالملح والخل والليمون.

خلط الشبت والبقدونس والثوم والفلفل الاسود والكمون والملح فى وعاء ثم نحشى السمك بها.

وضع كمية من الزيت فى مقلاة على النار حتى يسخن جيدا ثم يوضع سمك التونة بعد وضعة فى الدقيق ثم فى الزيت مع تهدئة النار.

يقلب السمك حتى يكون لونة ذهبى الى بنى ثم يرفع من الزيت ويوضع فى مصفاة حتى يصفى الزيت ويقدم بعد ذلك بجانب الأرز والخبز والسلطات. طريقة سمك التونة المشوى .المكونات والمقادير كيلو من سمك التونة.

خمس فصوص من الثوم المفروم .

ملعقتان من عصير الليمون.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود والملح.

ملعقتان من الزيت.

كوي من الدقيق. طريقة التحضيرطريقة سمك التونة المشوى .المكونات والمقادير تحضير دقة السمك خمس فصوص من الثوم المفروم.اربع معالق من عصير الليمون مع الخل.

حبتان من الفلفل الاخضر والاحمر المفروم. ملح وفلفل اسود وكمون حسب الرغبة.

نصف كوب من الماء. تخلط المكونات جيدا معا وتكوم جاهزة. طريقة التحضير غسل السمك جيدا ثم خلط جميع المكونات السابق فى وعاء ثم وضع السمك بها لمدة ساعة ونصف حتى تتبل جيدا.

وضع الشواية على نار متوسطة ثم وضع سمك التونة فى الدقيق ثم يوضع على الشواية ويقلب على الجهتين حتى النضج ثم يرفع.

ويقدم بجانب دقة السمك والارز او الخبز حسب الرغبة

يمكنك استعمال سمك تونة سليم او فيلية حسب الرغبة تحضير دقة السمكطريقة التحضير الوسوم

يعتبر سمك التونة من الاكلات البحرية المميزة والتى يفضلها الكثير بسبب طعمها اللذيذ والشهى. كما يتميز سمك التونة بانة يحتوى على فوائد متعددة لا حدود لها بالاضافة الى القيم الغذائية العالية والغنية بالمعادن والبروتينات الهامة والتي يحتاجها الجسم. وتعتبر التونة الكبيرة من الاكلات المحببة وتختلف طرق عمل التونة. وسوف نقدم طرق متنوعة لعمل التونة حيث تبحث الامهات وربات البيوت عن طرق عمل التونة بطريقة سهلة ومفيدة فى المنزل. طريقة عمل سمك التونة فى الفرن بطريقة سهلة المكونات اللازمة اثنين كيلو من سمك التونة الكبيرة.

ثلاث حبات من الفلفل الحار.

حبة طماطم مفرومة.

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

بصلة مفرومة للتتبيلة. وبصلة شرائح لصينية الفرن.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثم ملعقة من الفلفل الاسود والكمون.

ايضا ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

مع خمس معالق من الزيت. طريقة عمل سمك التونة فى الفرن بطريقة سهلة المكونات اللازمة طريقة عمل يمك التونة فى الفرن غسل التونة جيدا ثم تقطيعها حسب الرغبة.

وضع سمك التونة فى وعاء مناسب ثم وضع جميع البهارات المكونات على سمك التونة وفركه جيدا ماعدا الطماطم والبصل الشرائح والفلفل والزيت .

يترك سمك التونة فى الخليط لمدة ساعة حتى تتبل جيدا. نحضر صينية الفرن ويوضع بها قليل من الزيت ثم نضع بعض شرائح البصل .

ارص قطع التونة بالتتبيلة كما هى على شرائح البصل. ثم نضع بعض شرائح البصل والفلفل الحار والمطاطم على سمك التونة.

رش قليل من الملح والفلفل الاسود والكمون على صينية الفرن و وضع بعض عصير الليمون.

تسخين الفرن ثم تغطية سمك التونة فى الصينية بورق الالمنيوم ثم وضعها فى الفرن نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة نخرج صينية التونة ونرفع ورق الالمنيون من عليها واعادة الصينية فى الفرن حتى يتحمر سمك التونة.

نخرج سمك التنونة من الفرن بعد ذلك ويقدم مع السلطات والارز. طريقة عمل يمك التونة فى الفرن طريقة عمل سمك التونة المقلى المكونات والمقادير كيلو من سمك التونة.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود والكمون والملح.

حبتان من الفلفل الأخضرمقطع ناعم.

ربطة بقدونس مع شبت مقطعة قطع ناعمة أو مفرومة.

كمية من الزيت للقلى.

كرب من الدقيق. طريقة عمل سمك التونة المقلى المكونات والمقادير طريقة التحضير غسل سمك التونة جيدا بالملح والخل والليمون.

خلط الشبت والبقدونس والثوم والفلفل الاسود والكمون والملح فى وعاء ثم نحشى السمك بها.

وضع كمية من الزيت فى مقلاة على النار حتى يسخن جيدا ثم يوضع سمك التونة بعد وضعة فى الدقيق ثم فى الزيت مع تهدئة النار.

يقلب السمك حتى يكون لونة ذهبى الى بنى ثم يرفع من الزيت ويوضع فى مصفاة حتى يصفى الزيت ويقدم بعد ذلك بجانب الأرز والخبز والسلطات. طريقة سمك التونة المشوى .المكونات والمقادير كيلو من سمك التونة.

خمس فصوص من الثوم المفروم .

ملعقتان من عصير الليمون.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود والملح.

ملعقتان من الزيت.

كوي من الدقيق. طريقة التحضيرطريقة سمك التونة المشوى .المكونات والمقادير تحضير دقة السمك خمس فصوص من الثوم المفروم.اربع معالق من عصير الليمون مع الخل.

حبتان من الفلفل الاخضر والاحمر المفروم. ملح وفلفل اسود وكمون حسب الرغبة.

نصف كوب من الماء. تخلط المكونات جيدا معا وتكوم جاهزة. طريقة التحضير غسل السمك جيدا ثم خلط جميع المكونات السابق فى وعاء ثم وضع السمك بها لمدة ساعة ونصف حتى تتبل جيدا.

وضع الشواية على نار متوسطة ثم وضع سمك التونة فى الدقيق ثم يوضع على الشواية ويقلب على الجهتين حتى النضج ثم يرفع.

ويقدم بجانب دقة السمك والارز او الخبز حسب الرغبة

يمكنك استعمال سمك تونة سليم او فيلية حسب الرغبة تحضير دقة السمكطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احلى طرق ووصفات متنوعة لعمل سمك التونة المقلى والمشوى وفى الفرن مع سر الخلطة والتتبيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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