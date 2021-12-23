أعملي شوربة العدس بالشعرية على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ أحلي أكلة شتوية دافئة

في فصل الشتاء نحتاج إلى تناول الشوربة بكميات كبيرة من أجل الشعور بالدفء ومد الجسم بالطاقة التي يحتاجها وبدون تناول سعرات حرارية عالية، ويعد العدس من البقوليات المستخدمة بكثرة في الوطن العربي وخاصة مصر وهو يمكن عمل شوربة العدس بطرق مختلفة ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية فتابعونا. طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية المكونات: نصف كيلو عدس أصفر.

2 طماطم.

بصلة.

2 حبة جزر.

حبة بطاطس متوسطة.

6 أكواب ماء.

ملعقة كبيرة شوربة خضار.

كوب شعرية.

ملح وفلفل أسود.

كمون. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقشير البطاطس والجزر والبصل ثم يقطع الخضار إلى قطع صغيرة مع الطماطم ثم يغسل العدس جيدا تحت الماء الجاري. في وعاء كبير نضع العدس المغسول مع الخضروات والطماطم والماء ونتركها على النار حتى الغليان ثم نخفض النار ونتركه لمدة 30 دقيقة. أو حتى ينضج العدس بعد ذلك نترك الخليط حتى يهدأ قليلا ثم يخفق في الخلاط الكهربائي أو بالهاند بلندر حتى يصبح القوام ناعم. نحضر وعاء ونضيف إليه كمية مناسبة من الزيت أو السمنة ونحمر الشعرية حتى يصبح لونها ذهبي ثم تضاف الشوربة فوقها. مع رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون ثم نتركها لمدة 10 دقائق حتى تنضج الشعرية وتقدم وهي ساخنة مع خبز بلدي وبصل أخضر وبالهنا والشفا. شوربة العدس على الطريقة المصرية شوربة العدس على الطريقة المصرية المكونات: نصف كيلو عدس أصفر.

بصلة مقطعة مكعبات.

10 فصوص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

حبة طماطم مقطعة مكعبات.

بصلة متوسطة.

خبز محمص.

زيت. طريقة التحضير: يجب أن نقوم بتنظيف العدس للتخلص من الشوائب والأوساخ العالقة به ثم يغسل تحت الماء الجاري ويترك جانبا. نحضر وعاء ونضع به العدس مع البصل المقطع والطماطم والبطاطس ونغمر المكونات بالماء. نرفع الخليط على النار حتى تنضج المكونات ثم نخفقها بالهاند بلندر أو في الخلاط على حسب المتاح. نعيد شوربة العدس مرة أخرى على النار ونقوم بعمل طشة وهي عبارة عن ثوم مفروم محمر مع كزبرة ناشفة مطحونة. نصب الطشة على العدس ونتركه يغلي لمدة دقيقة ثم يقدم مع خبز محمص وطبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا. فوائد شوربة العدس تساعد في الحماية من نزلات البرد لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الطبيعية.

تساهم في التخلص من القلق والتوتر وبالتالي النوم بكل سهولة واسترخاء وتقلل من فرص التعرض للشيخوخة.

تعتبر وجبة غداء متكاملة لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتساعد أيضا في التخلص من الوزن الزائد. فوائد شوربة العدس الوسوم

في فصل الشتاء نحتاج إلى تناول الشوربة بكميات كبيرة من أجل الشعور بالدفء ومد الجسم بالطاقة التي يحتاجها وبدون تناول سعرات حرارية عالية، ويعد العدس من البقوليات المستخدمة بكثرة في الوطن العربي وخاصة مصر وهو يمكن عمل شوربة العدس بطرق مختلفة ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية فتابعونا. طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية المكونات: نصف كيلو عدس أصفر.

2 طماطم.

بصلة.

2 حبة جزر.

حبة بطاطس متوسطة.

6 أكواب ماء.

ملعقة كبيرة شوربة خضار.

كوب شعرية.

ملح وفلفل أسود.

كمون. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتقشير البطاطس والجزر والبصل ثم يقطع الخضار إلى قطع صغيرة مع الطماطم ثم يغسل العدس جيدا تحت الماء الجاري. في وعاء كبير نضع العدس المغسول مع الخضروات والطماطم والماء ونتركها على النار حتى الغليان ثم نخفض النار ونتركه لمدة 30 دقيقة. أو حتى ينضج العدس بعد ذلك نترك الخليط حتى يهدأ قليلا ثم يخفق في الخلاط الكهربائي أو بالهاند بلندر حتى يصبح القوام ناعم. نحضر وعاء ونضيف إليه كمية مناسبة من الزيت أو السمنة ونحمر الشعرية حتى يصبح لونها ذهبي ثم تضاف الشوربة فوقها. مع رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون ثم نتركها لمدة 10 دقائق حتى تنضج الشعرية وتقدم وهي ساخنة مع خبز بلدي وبصل أخضر وبالهنا والشفا. شوربة العدس على الطريقة المصرية شوربة العدس على الطريقة المصرية المكونات: نصف كيلو عدس أصفر.

بصلة مقطعة مكعبات.

10 فصوص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

حبة طماطم مقطعة مكعبات.

بصلة متوسطة.

خبز محمص.

زيت. طريقة التحضير: يجب أن نقوم بتنظيف العدس للتخلص من الشوائب والأوساخ العالقة به ثم يغسل تحت الماء الجاري ويترك جانبا. نحضر وعاء ونضع به العدس مع البصل المقطع والطماطم والبطاطس ونغمر المكونات بالماء. نرفع الخليط على النار حتى تنضج المكونات ثم نخفقها بالهاند بلندر أو في الخلاط على حسب المتاح. نعيد شوربة العدس مرة أخرى على النار ونقوم بعمل طشة وهي عبارة عن ثوم مفروم محمر مع كزبرة ناشفة مطحونة. نصب الطشة على العدس ونتركه يغلي لمدة دقيقة ثم يقدم مع خبز محمص وطبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا. فوائد شوربة العدس تساعد في الحماية من نزلات البرد لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الطبيعية.

تساهم في التخلص من القلق والتوتر وبالتالي النوم بكل سهولة واسترخاء وتقلل من فرص التعرض للشيخوخة.

تعتبر وجبة غداء متكاملة لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتساعد أيضا في التخلص من الوزن الزائد. فوائد شوربة العدس

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