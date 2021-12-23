طريقة عمل الكنافة العادية وشربات الكنافة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

الكنافة من أشهر الحلويات التي يُفضلها الكثير من دول العالم وبالأخص في شهر رمضان الكريم، ولذلك نجد معدلات البحث عن طريقة عمل الكنافة تزداد يوم بعد يوم، ونوفر لكم أكثر من طريقة خلال الأسطر التالية.

طريقة عمل الكنافة العادية

الكنافة العادية من أشهر الطرق التي يتم البحث عنها، ولكل من يريد التعرف على طريقة عمل الكنافة العادية يتم توضيحها في النقاط التالية:-

يتم إحضار نصف كيلو من الكنافة الطازجة، وتقطعيها لقطع صغيرة جداً، ثم يتم خلطها مع نصف كوب من السمن أو الزبدة.

يتم إحضار صينية بحجم متوسط ودهنها بطبقة رقيقة من السمنه، ثم وضع نصف كمية الكنافة وتوزيعها.

يتم إحضار بعدها مكسرات مثل الزبيب والسوداني وجوز الهند واللوز والبندق وغيرهم، وتوزيعهم على الوجه بحيث يتم تغطية الجوانب كاملة.

يتم توزيع الكمية المتبقية من الكنافة وتغطية وجه المكسرات مع كبس الكنافة بالضغط عليها.

يتم إدخالها للفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تتحمر فور خروجها من الفرن يتم سكب عليها الشربات.

طريقة عمل الكنافة بالكاسترد

طريقة عمل الكنافة بحشوة الكاسترد من أسهل طرق عمل الكنافة، ويكون لها مذاق رائع يُحبه الصغير والكبير، وطريقة أعداد هذهِ الطريقة يتمثل في الخطوات الآتية:-

يتم إعداد الكاسترد في البداية، عن طريق خلط خمس ملاعق من النشا مع حليب بارد وسكر حسب الرغبة وتقليبهم على النار حتى يأخذ القوام المناسب، أو استبدال النشا بالكاسترد الجاهز.

إحضار كيلو من الكنافة وتقطيعها لأصغر حجم ممكن، وسكب عليها كوب من السمن الذائبة وخلطها جيد بها.

إحضار صينية كبيرة مدهونة بالسمن، ونضع نصف كيلو من تلك الكنافة وتوزيعها، ثم توزيع الكاسترد بعد أن يبرد.

تغطية الكاسترد بعدها بالكمية المتبقية من الكنافة بالسمن.

إدخال الصينية للفرن على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة.

بعد أن يحمر وجه الكنافة يتم إخراج الصينية ويسكب عليها الشربات.

طريقة عمل شربات الكنافة

شربات الكنافة يتم إعداده من خلال المكونات التالية:-

كوبان من السكر.

كوب واحد من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ويتم تحضير الشربات من خلط الماء مع السكر ووضعهم على النار وبعد الغليان يتم إضافة لهم عصير الليمون، ويستخدم بعد أن يبرد، ويُضاف الكنافة وهي ساخنة.