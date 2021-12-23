بكوب دقيق أصنعي كيكة الرواني الهشة الخفيفة بمقادير مظبوطة وطعم لذيذ وجنان

كيكة الرواني هي كيكة طرية ويمكن عملها بشكل سريع خاصة ليالي الشتاء الباردة وتقدم مع كوب من الشاي بالحليب لمد الجسم الطاقة وبالتالي الشعور بالدفء، وهي مفيدة للجسم لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة ومنها البيض والحليب ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الرواني بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل كيكة الرواني طريقة عمل كيكة الرواني المكونات: كوب دقيق أبيض.

ثلاثة أرباع كوب دقيق سميد.

5 حبات بيض.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

3 كوب جوز هند للتزيين.

3 أكواب فستق مجروش. مكونات الشربات: نصف كوب عسل أبيض.

نصف كوب ماء ساخن. طريقة التحضير: في البداية سوف نقوم بتحضير الكيك عن طريق وضع البيض مع السكر والفانيليا في وعاء ونقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي. في وعاء أخر نخلط الدقيق مع السميد وجوز الهند ورشة الملح ثم يضاف الخليط الجاف على خليط البيض مع الاستمرار في الخفق. عندما تتماسك المكونات ويصبح المزيج مناسب تصب العجينة في صينية مغلفة بالزيت وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج. نخرج الكيك من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد ثم نحضر الشربات عن طريق خلط العسل مع الماء الساخن ونسقي الشربات بها. بعد ذلك نزين الكيك بجوز الهند والفستق المجروش ثم تقدم مع كوب شاي بحليب وبالهنا والشفا. طريقة عمل الرواني بالزبادي طريقة عمل الرواني بالزبادي المكونات: ربع كوب من الدقيق.

كوب سميد خشن.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

كوب زبادي.

كوب سكر ناعم.

رشة ملح.

شربات.

فستق للتزيين. طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي نضع السكر والبيض مع الفانيليا ونخفق لمدة 7 دقائق على سرعة متوسطة حتى يصبح لون البيض فاتح. نضيف الزيت ببطء مع الاستمرار في الخفق ثم نخلط المكونات الجافة مع بعض ونصب عليهم الخليط السائل ونقلب في اتجاه واحد. يصب الكيك في صينية الخبز المدهونة بالزيت ثم ندخلها الفرن حتى تنضج وعندما تخرج نصب الشربات الساخن عليها. بعد ذلك تزيين بالفستق المجروش وجوز الهند وتقدم مع كوب من البيبسي أو الشاي وبالهنا والشفا. الوسوم

كيكة الرواني هي كيكة طرية ويمكن عملها بشكل سريع خاصة ليالي الشتاء الباردة وتقدم مع كوب من الشاي بالحليب لمد الجسم الطاقة وبالتالي الشعور بالدفء، وهي مفيدة للجسم لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة ومنها البيض والحليب ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الرواني بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل كيكة الرواني طريقة عمل كيكة الرواني المكونات: كوب دقيق أبيض.

ثلاثة أرباع كوب دقيق سميد.

5 حبات بيض.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

3 كوب جوز هند للتزيين.

3 أكواب فستق مجروش. مكونات الشربات: نصف كوب عسل أبيض.

نصف كوب ماء ساخن. طريقة التحضير: في البداية سوف نقوم بتحضير الكيك عن طريق وضع البيض مع السكر والفانيليا في وعاء ونقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي للحصول على قوام كريمي. في وعاء أخر نخلط الدقيق مع السميد وجوز الهند ورشة الملح ثم يضاف الخليط الجاف على خليط البيض مع الاستمرار في الخفق. عندما تتماسك المكونات ويصبح المزيج مناسب تصب العجينة في صينية مغلفة بالزيت وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج. نخرج الكيك من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد ثم نحضر الشربات عن طريق خلط العسل مع الماء الساخن ونسقي الشربات بها. بعد ذلك نزين الكيك بجوز الهند والفستق المجروش ثم تقدم مع كوب شاي بحليب وبالهنا والشفا. طريقة عمل الرواني بالزبادي طريقة عمل الرواني بالزبادي المكونات: ربع كوب من الدقيق.

كوب سميد خشن.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

كوب زبادي.

كوب سكر ناعم.

رشة ملح.

شربات.

فستق للتزيين. طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي نضع السكر والبيض مع الفانيليا ونخفق لمدة 7 دقائق على سرعة متوسطة حتى يصبح لون البيض فاتح. نضيف الزيت ببطء مع الاستمرار في الخفق ثم نخلط المكونات الجافة مع بعض ونصب عليهم الخليط السائل ونقلب في اتجاه واحد. يصب الكيك في صينية الخبز المدهونة بالزيت ثم ندخلها الفرن حتى تنضج وعندما تخرج نصب الشربات الساخن عليها. بعد ذلك تزيين بالفستق المجروش وجوز الهند وتقدم مع كوب من البيبسي أو الشاي وبالهنا والشفا.

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