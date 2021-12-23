أعملي طاجن أم علي برقائق الجلاش والحليب بطعم ومذاق شهي ألذ طاجن هيدفيكي في الشتاء

طاجن أم علي من أصناف الحلويات التي تشتهر بكثرة في مصر حيث أن تم التعرف عليها منذو القدم ومن ثم إنتشرت بين الناس في جميع الدول العربية فهم يحبون تناولها في كل الأوقات وبالتحديد في فصل الشتاء و يفضل أن يتم تناولها وهي ساخنة لأنها تعمل علي تدفئة الجسم في الجو البارد، وغير ذلك يتميز طاجن أم علي بمذاق رائع ولذيذ ويطلق علي هذه الأكلة عدة مسميات آخري وهي فتة اللبن والخميعة وكل دولة لها طريقة في عمل هذا الطاجن مختلفة عن الدولة الآخري. مكونات طاجن أم علي برقائق الجلاش كمية من رقائق الجلاش.

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من القشطة.

كوب واحد كبير من الكريمة السائلة.

كوب واحد كبير من السكر.

كمية من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة وهي جوز الهند والفستق والزبيب والبندق واللوز. طريقة عمل طاجن أم علي برقائق الجلاش يتم وضع طاسة عميقة علي النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت لقلي رقائق الجلاش وعند تسخين الزيت نقوم بوضع الجلاش فيه ونتركها حتي يكون لونها ذهبي وبعد ذلك يتم إخراجه من الزيت ونضعه في طبق مناسب.

ثم يتم تجهيز طاجن مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزبدة ونقوم بدهنه جيدا وبعد ذلك نضع وعاء كبير علي النار ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل وكوب واحد كبير من الكريمة السائلة وكوب واحد كبير من السكر، ونتركهم علي نار هادئة حتي يتم غليان الحليب وباقي المكونات ثم يتم رفعه من علي النار.

يتم وضع رقائق الجلاش المقلية في الطاجن ثم نضيف إليها خليط الحليب وقومي بونضع كمية من القشطة في النهاية.

قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونضع الطاجن بداخلها ونتركه حتي يأخذ اللون الذهبي المفضل وبعد إخراجها من الفرن يتم إضافة كمية من المكسرات المجروشة ناعم وهي كمية من البندق والفستق واللوز وجوز الهند فالمكسرات علي حسب رغبة الأشخاص ثم يتم تقديمها. مكونات طاجن أم علي برقائق الجلاشطريقة عمل طاجن أم علي برقائق الجلاش الوسوم

طاجن أم علي من أصناف الحلويات التي تشتهر بكثرة في مصر حيث أن تم التعرف عليها منذو القدم ومن ثم إنتشرت بين الناس في جميع الدول العربية فهم يحبون تناولها في كل الأوقات وبالتحديد في فصل الشتاء و يفضل أن يتم تناولها وهي ساخنة لأنها تعمل علي تدفئة الجسم في الجو البارد، وغير ذلك يتميز طاجن أم علي بمذاق رائع ولذيذ ويطلق علي هذه الأكلة عدة مسميات آخري وهي فتة اللبن والخميعة وكل دولة لها طريقة في عمل هذا الطاجن مختلفة عن الدولة الآخري. مكونات طاجن أم علي برقائق الجلاش كمية من رقائق الجلاش.

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من القشطة.

كوب واحد كبير من الكريمة السائلة.

كوب واحد كبير من السكر.

كمية من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة وهي جوز الهند والفستق والزبيب والبندق واللوز. طريقة عمل طاجن أم علي برقائق الجلاش يتم وضع طاسة عميقة علي النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت لقلي رقائق الجلاش وعند تسخين الزيت نقوم بوضع الجلاش فيه ونتركها حتي يكون لونها ذهبي وبعد ذلك يتم إخراجه من الزيت ونضعه في طبق مناسب.

ثم يتم تجهيز طاجن مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الزبدة ونقوم بدهنه جيدا وبعد ذلك نضع وعاء كبير علي النار ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل وكوب واحد كبير من الكريمة السائلة وكوب واحد كبير من السكر، ونتركهم علي نار هادئة حتي يتم غليان الحليب وباقي المكونات ثم يتم رفعه من علي النار.

يتم وضع رقائق الجلاش المقلية في الطاجن ثم نضيف إليها خليط الحليب وقومي بونضع كمية من القشطة في النهاية.

قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونضع الطاجن بداخلها ونتركه حتي يأخذ اللون الذهبي المفضل وبعد إخراجها من الفرن يتم إضافة كمية من المكسرات المجروشة ناعم وهي كمية من البندق والفستق واللوز وجوز الهند فالمكسرات علي حسب رغبة الأشخاص ثم يتم تقديمها. مكونات طاجن أم علي برقائق الجلاشطريقة عمل طاجن أم علي برقائق الجلاش

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