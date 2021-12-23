أفكار مبتكرة وسريعة لتقوير الباذنجان والكوسة بشكل سريع ومن غير تعب

تعد المحاشي من أحلي وأجمل الأكلات التي يعشقها جميع الناس بلا إستنثاء سواء كبار السن أو صغار السن فهو أيضا من الأطباق الأساسية المعروفة والمشهورة في كل الدول العربية، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من المحاشي ومنها محشي الكرنب وورق العنب ومحشي الكوسة والباذنجان والفلفل الأخضر فكل هذه الأنواع يتميزان بطعم جميل ورائع ولكن معظم السيدات يجدون صعوبة في محشي الكوسة والباذنجان وهذا بسبب تقريرهم، لأن عند تقرير الكوسة ممكن أن تتكسر وكذلك الباذنجان فعند تقريره يوجد به بعض الفتحات التي بسببها تنزعج كل السيدات وأحيانا يكون السبب وراء ذلك هو أن الخضراوات تكون غير طازجة فربما يكون هذا السبب. مكونات تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وسرعة كمية من الباذنجان.

كمية من الكوسة.

كمية من الماء.

مقوار حاد أو قطاعة تفاح.

سكينة حادة. طريقة عمل تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وسرعة في البداية يتم تجهيز كمية من الباذنجان وكمية من الكوسة ولابد من أن تكون هذه الخضراوات طازجة ثم يتم غسلهم جيدا بالماء للتخلص من جميع الأتربة التي تكون عالقة بهم، ويتم بعد ذلك وضعهم في طبق مناسب وقومي بتجهيز سكينة حادة ثم نقوم بإزالة الجزء العلوي منهم.

وبعد ذلك يتم تجهيز مقوار حاد أو قطاعة تفاح ونضع المقوار في منتصف الكوسة ويتم لفه في إتجاه واحد مع مراعاة أن لا نقترب إلي قاع الكوسة أو نهايتها حتي لا يحدث بها ثقب ولابد من أن تكون الكوسة سميكة قليلا.

ثم قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كمية من الماء ونضيف ملعقتان كبيرتان من الملح ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع الكوسة في الماء والملح ونتركها لمدة نصف ساعة.

وعند تقوير الباذنجان يتم إزالة الجزء العلوي بإستخدام سكينة حادة ونجهز مقوار حاد ونضعه في منتصف الباذنجان ويتم لفه مع الحرص جيدا من عدم وصوله إلي القاع ولابد من أن يكون سُمك الباذنجان رقيق قليلا ويتم وضعه أيضا في إناء عميق وبه ماء وملح ونتركه لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم حشو الكوسة والباذنجان بكل سهولة. مكونات تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وسرعةطريقة عمل تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وسرعة الوسوم

تعد المحاشي من أحلي وأجمل الأكلات التي يعشقها جميع الناس بلا إستنثاء سواء كبار السن أو صغار السن فهو أيضا من الأطباق الأساسية المعروفة والمشهورة في كل الدول العربية، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من المحاشي ومنها محشي الكرنب وورق العنب ومحشي الكوسة والباذنجان والفلفل الأخضر فكل هذه الأنواع يتميزان بطعم جميل ورائع ولكن معظم السيدات يجدون صعوبة في محشي الكوسة والباذنجان وهذا بسبب تقريرهم، لأن عند تقرير الكوسة ممكن أن تتكسر وكذلك الباذنجان فعند تقريره يوجد به بعض الفتحات التي بسببها تنزعج كل السيدات وأحيانا يكون السبب وراء ذلك هو أن الخضراوات تكون غير طازجة فربما يكون هذا السبب. مكونات تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وسرعة كمية من الباذنجان.

كمية من الكوسة.

كمية من الماء.

مقوار حاد أو قطاعة تفاح.

سكينة حادة. طريقة عمل تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وسرعة في البداية يتم تجهيز كمية من الباذنجان وكمية من الكوسة ولابد من أن تكون هذه الخضراوات طازجة ثم يتم غسلهم جيدا بالماء للتخلص من جميع الأتربة التي تكون عالقة بهم، ويتم بعد ذلك وضعهم في طبق مناسب وقومي بتجهيز سكينة حادة ثم نقوم بإزالة الجزء العلوي منهم.

وبعد ذلك يتم تجهيز مقوار حاد أو قطاعة تفاح ونضع المقوار في منتصف الكوسة ويتم لفه في إتجاه واحد مع مراعاة أن لا نقترب إلي قاع الكوسة أو نهايتها حتي لا يحدث بها ثقب ولابد من أن تكون الكوسة سميكة قليلا.

ثم قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كمية من الماء ونضيف ملعقتان كبيرتان من الملح ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع الكوسة في الماء والملح ونتركها لمدة نصف ساعة.

وعند تقوير الباذنجان يتم إزالة الجزء العلوي بإستخدام سكينة حادة ونجهز مقوار حاد ونضعه في منتصف الباذنجان ويتم لفه مع الحرص جيدا من عدم وصوله إلي القاع ولابد من أن يكون سُمك الباذنجان رقيق قليلا ويتم وضعه أيضا في إناء عميق وبه ماء وملح ونتركه لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم حشو الكوسة والباذنجان بكل سهولة. مكونات تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وسرعةطريقة عمل تقوير الكوسة والباذنجان بكل سهولة وسرعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفكار مبتكرة وسريعة لتقوير الباذنجان والكوسة بشكل سريع ومن غير تعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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