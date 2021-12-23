عايزة تعملي الباذنجان المقلي بدون ما يشرب نقطة زيت إليكي طريقة صحية ولذيذة

الباذنجان المقلي يعد من أنواع المأكولات الشعبية والتي يحبها عدد كبير من الناس حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وشهي وعادة يعشقون تناوله في أي وجبة من الوجبات اليومية سواء في الإفطار أو في الغذاء أو في العشاء، ومن المعروف أن يتم تناوله بجانب الأكلات الشعبية أو في سندويتشات مع الفول أو البطاطس المقلية وبعض أنواع المخللات فقد توجد وصفات آخري كثيرة للباذنجان غير المقلي فمنها مخلل الباذنجان ومحشي الباذنجان وغير ذلك العديد ولكن هما من أكثر الوصفات الأكثر تناولا والمنتشرة بكثرة بين الناس. مكونات قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت ثلاث حبات من الباذنجان.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة.

كمية من الماء.

بيضتان.

كمية من الزيت النباتي للقلي. طريقة عمل قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت قومي بغسل الباذنجان بالماء ويتم تقطيعه علي شكل شرائح ونقوم بوضعه في إناء ونضيف إليه رشة من الملح ونتركه حوالي نصف ساعة.

ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر، ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ورشة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ويتم خلط كل المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك يتم وضع كمية من الماء ونقوم بعجنها حتي نحصل علي عجينة سائلة قليلا وقومي بتحضير طبق آخر ونضع به بيضتان ورشة من الفلفل الأسود والملح ويتم تقليبهم لخفق البيض.

ونضع طاسة عميقة علي النار وبها كمية مناسبة من الزيت ثم نحضر الباذنجان ونضعه في البيض ثم في العجينة وبعد ذلك قومي بوضعه في الزيت السخن لقليه، وعندما يكون لونه ذهبي غامق قليلا نخرجه من الزيت ونضعه في طبق للتقديم وبهذه الطريقة يكون الباذنجان مقرمش ولا يوجد به نقطة زيت. مكونات قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيتطريقة عمل قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت الوسوم

الباذنجان المقلي يعد من أنواع المأكولات الشعبية والتي يحبها عدد كبير من الناس حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وشهي وعادة يعشقون تناوله في أي وجبة من الوجبات اليومية سواء في الإفطار أو في الغذاء أو في العشاء، ومن المعروف أن يتم تناوله بجانب الأكلات الشعبية أو في سندويتشات مع الفول أو البطاطس المقلية وبعض أنواع المخللات فقد توجد وصفات آخري كثيرة للباذنجان غير المقلي فمنها مخلل الباذنجان ومحشي الباذنجان وغير ذلك العديد ولكن هما من أكثر الوصفات الأكثر تناولا والمنتشرة بكثرة بين الناس. مكونات قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت ثلاث حبات من الباذنجان.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة.

كمية من الماء.

بيضتان.

كمية من الزيت النباتي للقلي. طريقة عمل قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت قومي بغسل الباذنجان بالماء ويتم تقطيعه علي شكل شرائح ونقوم بوضعه في إناء ونضيف إليه رشة من الملح ونتركه حوالي نصف ساعة.

ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر، ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ورشة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ويتم خلط كل المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك يتم وضع كمية من الماء ونقوم بعجنها حتي نحصل علي عجينة سائلة قليلا وقومي بتحضير طبق آخر ونضع به بيضتان ورشة من الفلفل الأسود والملح ويتم تقليبهم لخفق البيض.

ونضع طاسة عميقة علي النار وبها كمية مناسبة من الزيت ثم نحضر الباذنجان ونضعه في البيض ثم في العجينة وبعد ذلك قومي بوضعه في الزيت السخن لقليه، وعندما يكون لونه ذهبي غامق قليلا نخرجه من الزيت ونضعه في طبق للتقديم وبهذه الطريقة يكون الباذنجان مقرمش ولا يوجد به نقطة زيت. مكونات قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيتطريقة عمل قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت

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