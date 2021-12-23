ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الأطباء يحذرون من إستخدام  زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يؤدي الى الوفاة 

الكثير من الأضرار التي من الممكن أن يصاب بها الجسم حال التناول المفرط لزيت الزيتون حيث تعتبر نوعية الزيوت الطبيعية على الرغم من كونها من بين أهم المواد الدهنية إلا أنها قد تعد ضارة في الحالة التي يتم التناول لها بشكل خاطئ ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن بعض المضار الصحية والتي من الممكن أن يصاب بها الجسم من جراء التناول الغير صحي لزيت الزيتون حيث أن تنازله بكثرة يمثل خطر حقيقي على صحة الإنسان.

العديد من الأضرار من الممكن أن تحدث في الحالة التي يكون فيها التناول لزيت الزيتون بطريقة لا تعد صحيحة على الإطلاق.

كما ن التناول لزيت الزيتون بشكل مستمر يعد علامة من العلامات الخيرة والتي تدلل على كون الجسم في حالة غفير مستقرة.

حيث أنه يعد مسببا للكثير من الأعراض المرضية ومن أهم ما قد يتسبب فيه زيت لزيتون الإصابة بمرض السمنة والزيادة المفرطة في الوزن وهذا ما يعد مؤشر في غاية الخطورة.

ويعتبر من أكثر الأمراض التي تتسبب بالكثير من الأعراض المرضية الأخرى ومن المفضل عم تناول زيت الزيتون إلا بكميات تكون محسوبة حيث أن الملعقة من مكون زيت الزيتون تحمل ما يقرب من مائة وعشرين سعرة حرارية.

الإصابة بالتصلب في الشرايين، من الممكن أن يتأثر الجسم بأضرار تعد بالغة الخطورة، حيث أن تناول زيت الزيتون بكمية كبيرة وشربه باستمرار

يعد من أسباب تراكم المواد الدهنية بالشرايين وبالتالي يحدث التصلب بمختلف الأوعية الدموية

وكذلك تكون هناك حالة من الضعف التي تنتاب عضلة القلب فلا تستطيع الضخ للدم بكفاءة.

وهذا ما يعد من الأمور الخطيرة ومن أكثر العوامل التي تهدد حياة الإنسان.

أضرار زيت الزيتون على البشرة، من أكثر الأضرار نتيجة التناول المفرط لزيت الزيتون هو إصابة الجسم بحالة جلدية وهي ظهور الكثير من الحبوب.

حيث أن البشرة تحتفظ بالكثير من الدهون في خلاياها وهذا ما يتسبب في ظهور حب الشباب وحبوب الجسم

أضرار تناول زيت الزيتون علي الريقاضرار أخري تحدث بسبب تناول زيت الزيتون

بالرغم من وجود العديد من الأضرار عند تناول زيت الزيتون الا ان هناك بعض الفوائد الصحية عند تناول زيت الزيتون ومنها، أنه يعمل علي تنظيف الكبد من السموم، مفيد جدا للبشرة والشعر والأظافر، يعمل علي حماية القولون من خطر الإصابة بالسرطان القولون، كما أنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي للبشرة ويساعد في فقدان الوزن