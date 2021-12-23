“هتنوري يا جميلة” أفضل كولاجين طبيعي للبشرة وطريقة تحضيره في المنزل بدل جلسات الفيلر

أفضل كولاجين طبيعي للبشرة هذا ما تبحث عنه العديد من الفتيات بصورة مستمرة، فمع تقدم العمر، تبدأ نضارة وإشراق البشرة تقل، ولهذا يبدأن بالاهتمام بها، وبدلًا من استعمال مستحضرات التجميل الغنية بالكولاجين المكلفة، يبحثون عن الكولاجين الطبيعي، ولهذا السبب سوف نصبّ حديثنا في هذا المقال حول ذكر طريقة الحصول على أفضل كولاجين طبيعي للبشرة.

أفضل كولاجين طبيعي للبشرة

يوجد الكولاجين الطبيعي في العديد من أنواع الفاكهة والزيت، وإذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل كولاجين طبيعي للبشرة يمكنك اتباع تلك الوصفات التالية:-

وصفة الكيوي والأفوكادو

مكونات وصفة الكيوي والأفوكادو

ثمرة من الكيوي.

ثمرة أفوكادو.

طريقة استخدام وصفة الكيوي والأفوكادو

نقوم بتقطيع الكيوي والأفوكادو إلى قسمين متساويين ثم نقوم بهرسهم معًا حتى نحصل على مزيج ناعم يتم وضعه كماشك على البشرة، ثم نتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بواسطة الماء الفاتر، ثم نجففه ونضع عليه كريم مرطب ملائم.

وصفة الخيار وبياض البيض

مكونات وصفة الخيار وبياض البيض

بعض من شرائح الخيار.

بياض بيضة.

زيت عطري.

بضع نقاطٍ من البخور.

طريقة استخدام وصفة الخيار وبياض البيض

نقوم بخلط كافة المكونات معًا حتى نحصل على مزيج يتم وضعه على الوجه بعد غسله مباشرةً، ثم نتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، بعد ذلك يتم غسل الوجه بواسطة الماء الفاتر ونجففه ونضع عليه الكريم المرطب.

وصفة البيض والخميرة

مكونات وصفة البيض والخميرة

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الجاهزة.

محتوى كبسولة فيتامين E.

طريقة استخدام وصفة البيض والخميرة

نقوم بخفق بياض البيض مع الخميرة والليمون حتى تمتزج المكونات مع بعضهم البعض، ثم نقوم بإضافة كبسولة من فيتامين e، بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ثم نتركه لمدة ثلث ساعة حتى يجف الخليط، ثم نقوم بغسل الوجه بواسطة الماء الفاتر.

وصفة زبدة الشيا وزيت اللوز

مكونات وصفة زبدة الشيا وزيت اللوز

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

محتوى من كبسولة فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة استخدام وصفة زبدة الشيا وزيت اللوز

نقوم بعمل حمام مائي من زبدة الشيا مع إضافة الليمون وزيت اللوز له، وتركه حتى يهدأ، بعد ذلك نقوم بتدليك الكريم لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق حتى يذوب تمامًا على الوجه، ويترك لمدة ساعة، وغسله بواسطة الماء الفاتر.