استخدم هذا المسحوق لمدة 30 دقيقة يحول الشعر الأبيض إلى الشعر الأسود بشكل طبيعي لا يحتوي على مواد كيميائية

عند ظهور الشعر الابيض تدريجياً من الأفضل عدم اتجهك إلى استخدام صبغات الشعر الكيماوية من أجل استرجاع مرة أخري لون شعرك الاسود وبالرغم من كونها تقدم تغطية للشعر الابيض ولكنها ليست تغطية مثالية بل خلال فترة زمنية قصيرة ستجدين عودة الشعر الابيض من جديد، فماذا الحل أذا؟ فثد لا تحبذ البعض الوصفات الطبيعية ولا تؤمن بفعليتها في صباغة الشيب، ولكن عند تطبيق الوصفة ستذهلين من النتيجة، فتعتبر الوصفات والخلطات الطبيعية هي الطريقة الآمنة في صبغ شيب الشعر بدون الحاق إلى اضرار جانبية به، حيث تتكون الوصفات من مساحيق وليست مواد كيمياوية، ولذلك اليوم نود إلى كل زوار موقعنا ثقفني الكرام بتقدم وصفات لصبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي باستخدام الكركم، وصبغ الشعر باللون الاسود عن طريق الشاي الاسود، وكذلك صبغ الشهر باللون البني بالقهوة وغيرها من الوثفات التي اثبتت فعليتها في تغطية الشيب.

لشيب الشعر

من أقوي الوصفات لصباغة الشعر الابيض باللون الأحمر وصفة البنجر والكركدية، عن طريق غلى حبة من البنجر مع خمس ملاعق من الكركديه ويضاف اليهم كوبان من الماء ويترك على جانب حتي يبرد، ثم يصفي ويوزع على الشعر ويغطي بفوطة لمدة ساعتين قبل أن يشطف بابناء البارد ستحصلين على اللون الأحمر الفاتح الرائع.

صبغة الشعر باللون الاسود

يعتبر الشاي الاسود هو الوسيلة في صبغ الشيب باللون الاسود اللامع، فمن خلال غلى خمس ملاعق كبيرة من الشاي مع كوبان من الماء، ويوضع على جانب حتي يبرد ثم يوزع على الشعر بالكامل ويمكن أن يمشط الشعر لكي يصل للجذور، وبعد مرور 30 دقيقة يمكن شطف الشعر بالماء البارد.

صبغ الشعر الابيض باللون البني الغامق بالقهوة والكاكاو

من الوصفات التي تلعب دورا هام في تغيير لون الشعر هي وصفة القهوة والكاكاو حيث تصبغ الشعر باللون البني الداكن لتعطيكي مظهرا رائع وتغطية مثالية للشيب، عليكي فقط غلى خمس ملاعق من الكاكاو مع خمس ملاعق من مسحوق القهوة ويضاف عليهم ثلاث كاسات من الماء وبعد غلي الخليط يوضع جانبا ليبرد ثم يطبق على الشعر ويترك بعد مرور ساعتين عليكي بشطف شعرك بخل التفاح.

علاج شيب الشعر، بماء قشور البطاطس

افضل علاج لشيب الشعر طبيعي يعمل سريعا على اخفاء الشعر الابيض ويقلل من ظهوره تدريجياً هي وصفة ماء قشور البطاطس، عن طريق تقشير ثلاث حبات من البطاطس واخذ القشور ووضعهة في وعاء ثم تركها على النار مع لتر من الماء حتي تغلي قليلا ولمدة عشرة دقائق، ثم ترفع من على النار حتي تبرد وتصفي وناخذ الماء ونوزعه على الشعر بالكامل، بعد مرور ساعة ونصف يشطف الشعر بالماء الفاتر فقط.