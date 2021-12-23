أسهل الطرق المؤكدة لعلاج الصدفية بوصفات طبيعة وبدون طبيب

هناك العديد من المنتجات والخيارات المتاحة لمرضى الصدفية للعلاج بما في ذلك العوامل الموضعية والأدوية والعوامل الجهازية والعلاجات المنزلية، كل الطرق يمكن أن تساعدك في علاج مشاكل البشرة ومع ذلك ، إذا اخترت الخيار غير الصحيح ، فستكون غير راضٍ لأنك لن تكون قادرًا على علاجه بشكل دائم أنت تتساءل عما إذا كانت العلاجات المنزلية أو العلاجات الأخرى ستكون أفضل لك، لدينا خمسة أسباب رئيسية تجعلك تختار العلاجات المنزلية على الخيارات الأخرى بالنسبة للمبتدئين، العلاجات المنزلية ليست باهظة الثمن ويمكن الحصول عليها بكفاءة في فترة زمنية قصيرة إذا اكتشفت أن الأعشاب الطبيعية والسلع المنزلية قد تساعد في علاج الصدفية، فلن ترغب أبدًا في إنفاق الكثير من المال على الكريمات أو الأدوية.

العلاجات المنزلية الطبيعية لعلاج مرض الصدفية

يمكنك اتباع أفضل إجراء ونهج في منزلك باستخدام مكونات طبيعية لعلاج الصدفية وفقًا للعلاج.يمكنك فقط وضع اللوشن بعد الاستحمام واحتساء شاي الأعشاب، أو يمكنك الاستحمام بدقيق الشوفان أو تغيير نظامك الغذائي؛ مع العلاجات الطبيعية ، هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة حيث أن العلاجات المنزلية هي وسيلة ممتازة لتوفير الوقت للعلاج.

1) تعريض الصدفية لأشعة الشمس المعتدلة والطبيعية بشكل منتظم للسماح لبشرتك بتكوين فيتامين د، الذي سيعزز حالة الجلد ويقلل من التراكم المفرط لخلايا الجلد التي تتسبب في الإصابة بالصدفية.

2) استفد من قوة الشفاء الطبيعية للصبار، والتي تعتبر فعالة بشكل خاص في علاج التهيج الجسدي الخارجي وعدم الراحة.

3) فيتامين (هـ) هو علاج منزلي قوي آخر للصدفية والذي قد يقلل بشكل كبير من الانزعاج المرتبط بالصدفية ، وخاصة صدفية فروة الرأس للحصول على أفضل النتائج، ضع 200-800 وحدة دولية من فيتامين E على المناطق المتضررة من فروة رأسك بشكل منتظم.

وصفات منزلية لعلاج الصدفية

4) خل التفاح هو عامل فعال مضاد للالتهابات ومضاد للالتهابات لمرض الصدفية. ما عليك سوى خلط الخل والماء وتطبيقه على المنطقة المصابة أثناء التدليك بلطف.

5) مزيج من زيت الزيتون (1 كوب) وزيت الأوريجانو (قطرة واحدة) وزيت الآذريون (قطرتان) قد يساعد في علاج مرض الصدفية الجلدي ، وخاصة صدفية فروة الرأس. ضعي المزيج على فروة رأسك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه.

6) يمكن استخدام اللبن الرائب شفويا وخارجيا لعلاج الصدفية. تطبيق اللبن الرائب مباشرة على فروة الرأس أو المناطق الأخرى المصابة بالصدفية ، أو تناوله كجزء من نظامك الغذائي ، سيساعد على التخفيف من مرض الجلد المؤلم.