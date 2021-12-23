مسحة واحدة من كريم الكولاجين للبشرة بالنشا سر نقاء الوجه وتفتيحه بعدة خطوات سهلة وبسيطة لذا تعرف على طريقة تحضير الوصفة، فإن كريم الكولاجين للبشرة بالنشا واللبان الذكر من أفضل الكريمات لشد البشرة وجعلها أكثر نضارة ويزيل التجاعيد تماما من أول استخدام، أفضل كولاجين من الطبيعة يمكن أن تحضريه بنفسك لشد الوجه وجعله أكثر نضارة وحيوية، ويجعل الوجه مشدود ومنتفخ هو كريم الكولاجين المصنوع من النشا ولبان الذكر.

مسحة واحدة من كريم الكولاجين للبشرة

يعطي نتيجة مثل البوتكس وذلك بالاعتماد على مواد طبيعية تماماً، حيث تساعد على الحفاظ على البشرة من آثار تقدم العمر ومن مشاكل البشرة مثل التجاعيد وظهور الحبوب وغيرها من المشاكل التي تواجه الشباب.

معلقة كبيرة من النشا. معلقة كبيرة من لبان الذكر الحصى. ماء مغلي.

يتم وضع لبان الذكر في كوب ماء مغلي. يتم ترك اللبان الذكر في الماء حتى الصباح. نقوم بتصفية اللبان المر ونحتفظ بالماء. نقوم بوضع معلقة من النشا علي ماء لبان الذكر ونقوم بالتقليب جيداً. نقوم برفع ذلك الخليط على نار هادئة حتى يتحول إلى قوام كريمي.

نغسل الوجه جيداً بالماء ونقوم بتجفيفه ثم نقوم بوضع ماسك الكولاجين بالنشا على الوجه. نضعه على الوجه حتى يمر ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. نكرر وصفة كريم الكولاجين بالنشا ولبان الذكر مرتين في الأسبوع.

إن كريم الكولاجين بالنشا له الكثير من الفوائد للبشرة والجسم ومن أفضل الكريمات للبشرة وتحافظ عليها من التلف والاسمرار والتجاعيد ومن فوائده:

تبيض الوجه والجسم توحيد لون البشرة وشدها الحفاظ علي البشرة من التجاعيد الحفاظ على البشرة من حب الشباب التخلص من آثار الحبوب التخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين يناسب كل أنواع البشرة ويعطي البشرة نضارة

وبذلك فإن مسحة واحدة من كريم الكولاجين للبشرة بالنشا سر نقاء الوجه وتفتيحه وقدمنا لكم الوصفة وطريقة تحضيرها بعدة خطوات سهلة وبسيطة.