افضل الحلول المنزلية لعلاج الم الاسنان الشديد فوراً ووجع الضروس

عندما يكون لديك ألم أسنان ، سواء كان شديدًا أو نابضًا أو خفيفًا ومؤلماً ، فقد يكون من الصعب العض والمضغ والتركيز وقضاء النهار وحتى النوم ليلاً، بغض النظر عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية التي تتناولها للتخفيف يمكن أن يكون سبب عدم الراحة في الأسنان هو تسوس الأسنان أو كسر الأسنان أو العدوى، إذا كنت تعاني من ألم مستمر، ولم تستطع أن تحصل على العلاج من طبيب أسنان، يمكن الحصول علي الحل البديل لعلاج ألم الأسنان باستخدام المنتجات المنزلية المتاحة بسهولة. فيما يلي بعض العلاجات البديلة لها ؛ اختر أفضل ما يناسبك.

تمضمض بمحلول الملح والماء الفاتر حول فمك، اتركها في فمك لبضع دقائق وتغرغر مرتين أو ثلاث مرات على الأقل. قد لا يخفف هذا من كل انزعاجك، لكنه سيساعدك أثناء انتظارك لموعد طبيب الأسنان.

استخدم الخل كبديل انقع قطعة قماش في الخل وقم بتدليكها برفق على خد المنطقة المصابة لبضع دقائق لتخفيف الانزعاج. الخل الأبيض أفضل من خل التفاح. يمكن أن يخفف الانزعاج ويحث على النوم ، على الأقل حتى صباح اليوم التالي. إذا عاد الانزعاج قبل الفجر ، يمكنك القيام بذلك عدة مرات كما تريد.

قد يبدو هذا غريبًا ، لكن بالنسبة للبعض ، فإن وضع شريحة من الجبن في فمك يساعد في تخفيف الانزعاج. تعمل معظم أنواع الجبن ، مثل الجبن الشيدر والموزاريلا.

أكياس الشاي انقعي كيس شاي في ماء دافئ ببضع قطرات من زيت القرنفل العطري ثم لف كيس الشاي حول السن المصاب وضعه هناك لبضع دقائق يمكن أن يخفف الانزعاج ولن يعود خلال 4 ساعات أو ما شابه عندما تشعر بعدم الراحة يعو ، كرر العملية لمدة أربع ساعات أخرى.

قد تكون صودا الخبز والخل فعالين جدًا امسح بالفرشاة بملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى ملعقة كبيرة من محلول الخل. قد يوفر راحة فورية من إزعاج الأسنان ولكنه يترك أيضًا طعمًا فظيعًا في فمك. للتخلص من النكهة الكريهة ، الغرغرة بالماء الفاتر.

إذا كان لديك الفازلين في متناول اليد ، يمكنك الحصول على راحة فورية من ألم الأسنان. نظف أسنانك جيدًا أولاً ، ثم اسحب رأسًا قطنيًا. اغمسها في الفازلين وضعها على جذر أسنانك المكشوف. يمكن أن يخفف ما لا يقل عن 80٪ من الانزعاج. مع هذا ، يمكنك تحمل الألم المتبقي لفترة كافية لتغفو.

العلاجات المنزلية الفعالة في علاج الم الاسنانالقرنفل لعلاج آلام الأسنان

خيار آخر هو مسحوق القرنفل ضع ما لا يقل عن ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل على قطعة من المناديل الورقية ثم قم بطيها من المنتصف ولف الجزء السفلي لأعلى لتشكيل حزمة صغيرة بلل زيت القرنفل وضعه بين اللثة والاسنان المصابة يمكنك ارتداء هذا لفترة طويلة من الوقت مع الاستمرار في الحصول على ثماني إلى عشر ساعات من النوم الموصى بها. بعد الاستيقاظ ، واستبدليها بحزمة أخرى.