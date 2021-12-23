معجزة كريم ميبو والنشا للتبييض الفورى للوجة والجسم بالكامل لبياض ناصع فى ثوانى والنتيجة مذهلة

معجزة كريم ميبو والنشا للتبييض الفورى ، سنشرح خلال المقال الكثير حول كريم ميبو والنشا، حيث يعتبر خلطة جديدة لا مثيل لها ولجأ لها الكثير خلال الفترات الأخيرة وانتشر استخدامها بسبب نتائجها الرائعة فهي تعالج الكثير من المشاكل التي تواجه الجلد والبشرة وأكثر ما يميزها انها تناسب جميع انواع البشرة، حيث تعمل على تبييض كل جزء من الجلد في أي منطقة أو حمايته من التصبغ، حيث يعتبر الخليط من اقوى الخلطات للمنزل وتابعونا لمعرفة خطوات عمل الخلطة، بالإضافة إلى أهم الفوائد الصحية التي يحتوي عليها بالتفصيل.

ملعقة أو ملعقتان كبيرتان من كريم ميبو.

ملعقة واحدة من الجلسرين .

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة زيت زيتون.

معجزة كريم ميبو والنشا للتبييض الفورى

نقدم إليكم أفضل طريقة لصنع كريم ميبو والنشا في المنزل وهي:

ضعي كريم ميبو والنشا في وعاء واسع مناسب دون توقف عن التحريك.

في وعاء آخر، قم بإذابة هلام الصبار في حمام مائي.

نمزج الجل مع الكريم والنشا وتحتاج إلى رجها بسرعة.

أضف ماء الورد لتخفيف قوام الخليط.

يضاف زيت الزيتون ويقلب مرة أخرى.

التركيبة جاهزة وتصبح كريمًا خفيفًا لسهولة التطبيق على البشرة.

عليك اتباع الخطوات التالية عند استخدام هذا الكريم، وهي:

اغسل الجلد جيداً وجففه بالماء.

نضع طبقة خفيفة من مكونات الكريمة لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت، يتم غسل الجلد بغسول طبيعي.

يحتوي هذا الكريم على عدد هائل من الفوائد الصحية على البشرة والتي سنقدمها لكم في النقاط التالية، وهي:

يعمل كريم ميبو على تفتيح البشرة مع الاستخدام المستمر.

يعمل كريم ميبو على التخلص من الجلد الميت وأيضا التخلص من الجلد الزائد في الجلد.

يقلل من التهابات واحمرار الجلد.

قوي مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ضار بالجلد.

يعمل على نضارة البشرة.

يقلل من ظهور حب الشباب.

يقلل من الآثار الجانبية إذا أضفنا إليه كريم تفتيح ليعطي أفضل نتيجة.