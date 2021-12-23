طريقة عمل الأرز باللبن كريمي خطير أحلي من المحلات

طريقة عمل الأرز باللبن من الوصفات الحلوة التي يحبها جميع الفئات العمرية سواء أطفال أو كبار أو شباب ولا ترتبط بموسم معين سواء في الصيف أو في الشتاء بل هي موجودة طوال العام ففي الصيف تكون لطيفة باردة منعشة وفي الشتاء تحلية ممتازة بعد الغداء أو العشاء ومتاح أيضا تناولها كنوع من أنواع الفطار الصحي فهذا الطبق غني بالكالسيوم والكاربوهيدات الممدة للجسم بالطاقة اللازمة ومن هنا سوف نوضح لكم الوصفة الأصلية لـ الأرز باللبن أحلي من المحلات وعن تجربة، عليكم فقط إتباع الخطوات جيدا وسوف تحصلون علي نتيجة رائعة ذو قوام كريمي رائع.

عدد 1 كوب من الأرز الأبيض المصري.

عدد 1 كيلو من اللبن.

عدد 3 ملاعق كبيرة لبن بودر.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الأيس كريم بورد بطعم الفانيليا.

عدد 2 معلقة من النشا.

نصف كوب من السكر أو حسب اختياركم.

عدد 3 كوب من المياه.

مكسرات للتزيين.

قرفة حسب الرغبة.

جوز هند للتزيين.

طريقة عمل الأرز باللبن

نحضر إناء عميق نضع به المياه والأرز ونضعه علي نار هادئة، وأثناء تسوية الأرز نضع كل من الأيس كريم البودر والكريم شانتيه البودر مع التقليب المستمر حتي نلاحظ قوامي كريمي وبعد تسوية الأرز نضع اللبن بالنشا المذابة به والفانيليا ونغلق الإناء حتي نحصل علي قوام مميز وبعد ذلك نضع السكر حسب الرغبة مع التقليب جيدا ثم نضعه في أطباق التقديم ونضعه في الثلاجة حتي يبرد ويتماسك وبعد ذلك نخرجه من الثلاجة ونقوم بتزينه بالمكسرات وجوز الهند والقرفة حسب رغبة ك شخص وهناك من يتناوله سادة بدون إضافات وبألف هنا.

يمكنكم إضافة الجيلي إلي الأرز باللبن عن طريق وضع طبقه من الأزر بلبن في اسفل الطبق وبعد ما يتم وضعه في الثلاجة ويتماسك نضع طبقه من الجيلي فوقه وبذلك يكون شكله وطعمه مميز.

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