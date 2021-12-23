طريقة عمل الشيز كيك فراولة في المنزل بأسهل الطرق وأقل التكاليف

يعد الشيز كيك الفراولة من أشهر أنواع الحلويات المنتشرة حول العالم والمنتشر في جميع الدول فلكل دولة طريقة خاصة بها تعطيها مذاق وطعم شهي فيمكن عمل الشيز كيك بالفرن أو على البارد كما ذكرنا في الوصفات فتنوعه نكهاتها فيمكن عملها بالمنجا أو الشوكولاتة أو الكريمة والمكسرات وغيرها من باقي الأطعمة المنتشرة في المحلات والمخابز والمولات التجارية فيمكن عملها بالمنزل فتلجأ الأمهات إلى عملها وذلك لسعرها الباهظ بالمحلات ولكثرة الطلب عليها من الأطفال والكبار ولأن المنزل يتميز بالنظافة حيث أننا نعرف كيف تم صنعها. مكونات عمل الشيز كيك فراولة في المنزل نصف علبة بسكويت

ربع كوب جوز مقطع

٦٠ جرام زبدة

ثمن جبنة كريمة

معلقتان كبيرتان سكر

معلقتان صغيرتان فانيليا

كوب فراولة

رشة كاكاو للتزيين

فراولة للتزيين طريقة تحضير شيز كيك فراولة في المنزل بأبسط الطرق نبدأ أولاً في صنع القاعدة فأتي بالخلاط الكهربائي ونضع فيه الجوز والبسكويت والزبدة ونقوم بضربهم جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ولينه.

نأتي بقالب الشيز كيك ونضع العجينة في القالب ونبدأ بالضغط عليها بواسطة معلقة حتى تصبح متساوية من جميع الجهات.

نقوم بوضع القالب في الثلاجة لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

في ذلك الوقت بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه الفراولة والفانيلا والجبنة والسكر.

نقوم بإخراج القالب من الثلاجة ونبدأ في سكب الخليط فوقه والمكون من الجبنة ونقوم بدهنه على عجينة البسكويت.

ندخل القالب إلى الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة تقريباً قبل أن نقدم نبدأ في تقديم الشيز كيك ونضعه في الطبق مع حبة فراولة على الوجه. طريقة أخرى لعل الشيز كيك طريقة أخرى لعل الشيز كيك مكونات عمل شيز كيك الفراولة في المنزل 3 أكواب بسكويت سادة

كوب زبدة غير مملحة ذائبة

3 أكواب فراولة

1/3 كوب سكر

كوب ونصف كريمة

جبنة كريمة

فراولة للتزيين طريقة تحضير شيز كيك فراولة في المنزل نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونبدأ بفرم الفراولة مع السكر حتى يصبح قوامهما ناعمًا.

وبعد ذلك نضيف الجبنة والكريمة ونقوم بضربهما مع بعضهم.

نقوم بإضافة كريمة الخفق ونقوم بضربهما جيدًا مع بعض.

ثم نفرد الخليط بالاسباتيولا فوق البسكويت في الصينية.

نقوم بتغطيتها بفويل استريتش ونتركها ليلة كاملة في الثلاجة.

نقدمها بعد تزيينها بقطع من الفراولة الطازجة. الوسوم

يعد الشيز كيك الفراولة من أشهر أنواع الحلويات المنتشرة حول العالم والمنتشر في جميع الدول فلكل دولة طريقة خاصة بها تعطيها مذاق وطعم شهي فيمكن عمل الشيز كيك بالفرن أو على البارد كما ذكرنا في الوصفات فتنوعه نكهاتها فيمكن عملها بالمنجا أو الشوكولاتة أو الكريمة والمكسرات وغيرها من باقي الأطعمة المنتشرة في المحلات والمخابز والمولات التجارية فيمكن عملها بالمنزل فتلجأ الأمهات إلى عملها وذلك لسعرها الباهظ بالمحلات ولكثرة الطلب عليها من الأطفال والكبار ولأن المنزل يتميز بالنظافة حيث أننا نعرف كيف تم صنعها. مكونات عمل الشيز كيك فراولة في المنزل نصف علبة بسكويت

ربع كوب جوز مقطع

٦٠ جرام زبدة

ثمن جبنة كريمة

معلقتان كبيرتان سكر

معلقتان صغيرتان فانيليا

كوب فراولة

رشة كاكاو للتزيين

فراولة للتزيين طريقة تحضير شيز كيك فراولة في المنزل بأبسط الطرق نبدأ أولاً في صنع القاعدة فأتي بالخلاط الكهربائي ونضع فيه الجوز والبسكويت والزبدة ونقوم بضربهم جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ولينه.

نأتي بقالب الشيز كيك ونضع العجينة في القالب ونبدأ بالضغط عليها بواسطة معلقة حتى تصبح متساوية من جميع الجهات.

نقوم بوضع القالب في الثلاجة لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

في ذلك الوقت بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه الفراولة والفانيلا والجبنة والسكر.

نقوم بإخراج القالب من الثلاجة ونبدأ في سكب الخليط فوقه والمكون من الجبنة ونقوم بدهنه على عجينة البسكويت.

ندخل القالب إلى الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة تقريباً قبل أن نقدم نبدأ في تقديم الشيز كيك ونضعه في الطبق مع حبة فراولة على الوجه. طريقة أخرى لعل الشيز كيك طريقة أخرى لعل الشيز كيك مكونات عمل شيز كيك الفراولة في المنزل 3 أكواب بسكويت سادة

كوب زبدة غير مملحة ذائبة

3 أكواب فراولة

1/3 كوب سكر

كوب ونصف كريمة

جبنة كريمة

فراولة للتزيين طريقة تحضير شيز كيك فراولة في المنزل نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونبدأ بفرم الفراولة مع السكر حتى يصبح قوامهما ناعمًا.

وبعد ذلك نضيف الجبنة والكريمة ونقوم بضربهما مع بعضهم.

نقوم بإضافة كريمة الخفق ونقوم بضربهما جيدًا مع بعض.

ثم نفرد الخليط بالاسباتيولا فوق البسكويت في الصينية.

نقوم بتغطيتها بفويل استريتش ونتركها ليلة كاملة في الثلاجة.

نقدمها بعد تزيينها بقطع من الفراولة الطازجة.

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