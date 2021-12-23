طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بطعم لذيذ وشهي ومقرمش

يعد بسكويت الشاي من أشهر وأطيب وألذ أنواع المخبوزات السريعة فهو منتشر بين دول العالم كله فلكل دولة أنواع وطرق خاصة للصناعة واختلاف الماركات فهو محبب للجميع كبار وصغار فيمكن تناوله عن طريق شرب الشاي معه في الصباح كما أن الصغار الرضع يأخذونها كوجبة غذائية لهم حيث أنه غني بالكالسيوم الذي له تأثير قوي على العظام والأسنان. مقادير عمل بسكويت الشاي في المنزل ثلاث أكواب دقيق متعدد الاستخدام

كوب سكر أبيض

2 باكو فانيليا

نصف كوب لبن كامل الدسم

1 كوب زبدة طرية

بيضة كبيرة الحجم

معلقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح طريقة تحضير بسكويت الشاي بأسهل الطرق والخطوات نقوم بإحضار البيض والسكر ونضربهم جيداً في الخلاط الكهربائي.

نضيف اللبن والدقيق ورشة الملح والبيكينج باودر مع ونستمر في الخلط حتى يتجانس جيداً.

نقوم بفرد العجينة جيداً على ورق زبدة.

نأتي بالعجينة ونبدأ في تقطيعها بقطاعة البسكويت.

نقوم بإدخالها الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج جيداً.

ويقدم البسكويت باردا. مقادير عمل بسكويت الشاي في المنزل كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام

زيت نباتي نصف كوب

كوب سكر أبيض

نصف كوب عصير برتقال

معلقة صغيرة فانيليا

باكو بيكينج بودر طريقة مكونات عمل بسكويت الشاي نخلط السكر مع الزيت ونضيف عصير البرتقال مع الفانيليا.

نخلط الدقيق مع البيكينج بودر ثم نقوم بإضافة الخليط إلى خليط الزيت والسكر ونقوم بتقليب العجينة جيداً.

نفرد العجينة باستخدام النشابة بعد أن ترتاح العجينة لمدة 10 دقائق ونقوم بتقطيعها لمربعات ونضغط وجهها باستخدام الشوكة.

نقوم برص البسكوت في صينية ونقوم بدهن القاع بالزيت وندخله إلى الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم نتركها لتبرد ونقدمها. مكونات عمل بسكويت الشاي كوبان دقيق متعدد الاستخدام

معلقة كبيرة زبدة

رشة ملح

بيض

فانيليا

كوب سكر بودرة أو ثلاث أربع سكر أبيض ناعم

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر طريقة تحضير بسكويت الشاي البيتي نحضر العجان الكهربائي ونقوم بضرب الزبدة مع السكر حتى يتجانس جيداً.

إضافة البيض والفانيليا ويتم الضرب جيداً.

خلط الدقيق مع البيكينج باودر ثم نضيف إليه خليط الدقيق إلى العجان حتى يتجانس وتصبح عجينة طرية ومتماسكة.

فرد العجينة باستخدام نشابة حتى تصبح رقيقة.

نقوم باستخدام قطاعة البسكويت باستخدام الشكل المناسب.

رص العجينة في ورق الزبدة ونضعها في صينية.

نقوم بإدخال العجينة إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج جيداً. الوسوم

يعد بسكويت الشاي من أشهر وأطيب وألذ أنواع المخبوزات السريعة فهو منتشر بين دول العالم كله فلكل دولة أنواع وطرق خاصة للصناعة واختلاف الماركات فهو محبب للجميع كبار وصغار فيمكن تناوله عن طريق شرب الشاي معه في الصباح كما أن الصغار الرضع يأخذونها كوجبة غذائية لهم حيث أنه غني بالكالسيوم الذي له تأثير قوي على العظام والأسنان. مقادير عمل بسكويت الشاي في المنزل ثلاث أكواب دقيق متعدد الاستخدام

كوب سكر أبيض

2 باكو فانيليا

نصف كوب لبن كامل الدسم

1 كوب زبدة طرية

بيضة كبيرة الحجم

معلقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح طريقة تحضير بسكويت الشاي بأسهل الطرق والخطوات نقوم بإحضار البيض والسكر ونضربهم جيداً في الخلاط الكهربائي.

نضيف اللبن والدقيق ورشة الملح والبيكينج باودر مع ونستمر في الخلط حتى يتجانس جيداً.

نقوم بفرد العجينة جيداً على ورق زبدة.

نأتي بالعجينة ونبدأ في تقطيعها بقطاعة البسكويت.

نقوم بإدخالها الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج جيداً.

ويقدم البسكويت باردا. مقادير عمل بسكويت الشاي في المنزل كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام

زيت نباتي نصف كوب

كوب سكر أبيض

نصف كوب عصير برتقال

معلقة صغيرة فانيليا

باكو بيكينج بودر طريقة مكونات عمل بسكويت الشاي نخلط السكر مع الزيت ونضيف عصير البرتقال مع الفانيليا.

نخلط الدقيق مع البيكينج بودر ثم نقوم بإضافة الخليط إلى خليط الزيت والسكر ونقوم بتقليب العجينة جيداً.

نفرد العجينة باستخدام النشابة بعد أن ترتاح العجينة لمدة 10 دقائق ونقوم بتقطيعها لمربعات ونضغط وجهها باستخدام الشوكة.

نقوم برص البسكوت في صينية ونقوم بدهن القاع بالزيت وندخله إلى الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج ثم نتركها لتبرد ونقدمها. مكونات عمل بسكويت الشاي كوبان دقيق متعدد الاستخدام

معلقة كبيرة زبدة

رشة ملح

بيض

فانيليا

كوب سكر بودرة أو ثلاث أربع سكر أبيض ناعم

نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر طريقة تحضير بسكويت الشاي البيتي نحضر العجان الكهربائي ونقوم بضرب الزبدة مع السكر حتى يتجانس جيداً.

إضافة البيض والفانيليا ويتم الضرب جيداً.

خلط الدقيق مع البيكينج باودر ثم نضيف إليه خليط الدقيق إلى العجان حتى يتجانس وتصبح عجينة طرية ومتماسكة.

فرد العجينة باستخدام نشابة حتى تصبح رقيقة.

نقوم باستخدام قطاعة البسكويت باستخدام الشكل المناسب.

رص العجينة في ورق الزبدة ونضعها في صينية.

نقوم بإدخال العجينة إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج جيداً.

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